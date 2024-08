Koncz Zsófia: A kormány családpolitikáján keresztül is támogatja az időseket

A kormány célja, hogy a családpolitikán keresztül is támogassa az időseket, ezért is hirdette meg a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) idén is az Idősbarát Önkormányzat Díj felhívását – közölte a tárca családokért felelős államtitkára a Facebook-oldalára feltöltött videójában szombaton.

Koncz Zsófia elmondta, ezzel az idős emberekért kiemelkedő munkát végző önkormányzatokat kívánják elismerni. Úgy fogalmazott, az idősek egy élet munkájával megteremtették a jelent a fiatalabb generációk számára. A pályázatok minden évben jól mutatják, a helyi közösségek milyen kreatív ötletekkel tudják segíteni a 65 év felettieket abban, hogy időskorukban is aktív és közösségi életet tudjanak élni – fűzte hozzá. Az idei felhívás kiemelt figyelmet fordít a demenciával élő idősekre, ezért olyan önkormányzati intézkedéseket is szeretnének díjazni, melyek segítik a demencia miatt fokozott figyelmet igénylőket, illetve a generációk közötti kapcsolatok erősítését – ismertette az államtitkár. A pályázati felhívás a kormany.hu oldalon érhető el, beadási határideje augusztus 30. „Várjuk az önkormányzatok jelentkezését, tegyünk együtt az idősekért, akiknek minden magyar család nagyon sokat köszönhet” – mondta Koncz Zsófia. Kapcsolódó tartalom Koncz Zsófia: Idén is hamarabb érkeznek a szeptemberben esedékes családtámogatási ellátások A Magyar Posta pénteken kezdi meg ezek kézbesítését, a Magyar Államkincstár pedig szintén pénteken utalja ezeket az ellátásokat az érintettek bankszámlájára. Kiemelt kép: Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)