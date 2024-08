Bakondi: Európa ma szenved a migránsok erőszakos cselekedetei miatt

Bakondi György a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatornán szombaton kijelentette: az európai emberek mindennapi életét negatívan befolyásoló, félelmet keltő cselekmények az illegális migrációval függnek össze, sok esetben sokadik generációs migrációs hátterű fiatalok kerülnek kapcsolatba az Iszlám Állam tanításaival és radikalizálódnak.

Európában egyre több késes támadást követnek el és ennek kapcsán elkövetőként szinte minden alkalommal migrációs hátterű személyeket, az Iszlám Állam követőit említik – hangsúlyozta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatornán szombaton.

Bakondi György szerint a németországi Solingenben elkövetett támadás feltételezett tetteséről is az vélelmezhető, hogy egy muszlim, illetve arab származású fiatalról van szó.

Emlékeztetett, hogy a közelmúltban több könnyűzenei koncert is a terrorfenyegetettség miatt maradt el, illetve a kontinensen másutt is migrációs hátterű személyek követtek el súlyos, erőszakos bűncselekményeket. Európa ma szenved a migránsok erőszakos cselekedetei miatt, és ahogy a korábbi években, úgy lassan most is egyik terrorcselekmény követi a másikat – mondta.

Kijelentette: az európai emberek mindennapi életét negatívan befolyásoló, félelmet keltő cselekmények az illegális migrációval függnek össze, sok esetben sokadik generációs migrációs hátterű fiatalok kerülnek kapcsolatba az Iszlám Állam tanításaival és radikalizálódnak.

Bakondi György kiemelte:

van egy nagy migránstömeg Európában, amely illegálisan érkezett és mindent megtesz azért, hogy „olcsón, sőt ingyen éljen”.

Megjegyezte: sok esetben még akkor sem hajlandóak elhagyni a menekültszállást, amikor a menekültstátuszt már megkapták, mivel ebben az esetben nem kell magukról gondoskodniuk. Ezek az emberek gazdasági bevándorlók, kizárólag a jobb élet reményében érkeztek Európába – szögezte le.

Brüsszel pedig azt a Magyarországot büntette meg a nem az unió által elvárt migrációs politikája miatt mintegy 80 milliárd forintnak megfelelő összegre, illetve sújtotta további napi négyszázmilliós bírsággal, amely 2015 óta majdnem 700 milliárd forintot költött az uniós külső, egyben a schengeni határok megvédésére, melyhez Brüsszel nem járult hozzá, pedig ennek az összegnek legalább a felét ki kellene fizetniük – fejtette ki. Hangsúlyozta, hogy a magyar kormány ezt akár peres úton is érvényesítheti majd, és bírálta Brüsszel kettős mércéjét, ismertetve, hogy más tagállamok – például Lettország orosz határon felépített kerítését „egészen abszurd módon” a demokrácia védelmezőjének nevezték.

Megerősítette, hogy az ügyben illetékes miniszterek tanulmányozzák annak lehetőségét, hogy azokat a migránsokat, akik át akarják lépni a határt – az eljárási szabályok betartásával – egyirányú jeggyel Brüsszelbe utaztassák.

A beszélgetés során elhangzott, hogy más tagállamok is érdeklődnek az ilyen megoldások iránt.

A belbiztonsági főtanácsadó bízik abban, hogy a jelenlegi körülmények, a szinte mindennapos terrorcselekmények a nemzetállamok migrációs politikájának megváltozásához vezetnek, és ezáltal az unió is felhagy „a legnagyobb veszélyt jelentő, végiggondolatlan, a migrációt simogató, a migrációt kezelő megoldások támogatásával”.