Marad a hőség a hétvégén, szélben is csak vasárnap reménykedhetünk

Várható időjárás az hazánk területén vasárnap éjfélig:

A hétvége további részében is napos időre van kilátás fátyol-, illetve vasárnap főleg a Dunántúlon gomolyfelhőkkel. Csapadék nem várható, legfeljebb vasárnap késő délután, este az északnyugati határra, Alpokaljára sodródhat be egy-egy zápor, esetleg zivatar. Szombaton napközben csupán az északnyugati, nyugati tájakon élénkülhet meg a délies légmozgás, azonban vasárnap már a Dunántúl más részein is egyre nagyobb területen megélénkül, helyenként meg is erősödik az északnyugatira forduló szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 21 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 32 és 37 fok között alakul, de a déli tájakon helyenként ennél egy-két fokkal nagyobb forróság is lehet.

Időjárási helyzet Európában:

Európa legnagyobb részén délnyugat-északkeleti tengelyű magasnyomású híd helyezkedik el. Területén a leszálló légáramlatok biztosítanak nagyrészt derült, napos, száraz időt. Egyre nagyobb területet hódít meg a szubtrópusi eredetű levegő, sőt a Brit-szigetek és Franciaország között kiélesedő frontzóna előoldalán folytatódik a forró levegő észak felé történő áramlása. Németország északi részén pénteken a maximum-hőmérséklet már elérte a 30 fokot, a leghűvösebb órákban pedig csak 20 fok köré csökkent a hőmérséklet.

Ezzel szemben az Egyesült Királyságban sok helyen a délutáni órákban mérnek 20 fokot. Európán belül jelenleg Skandinávia számít a legcsapadékosabb területnek, jelentős, 20 mm-t meghaladó csapadékösszegeket regisztrálnak arrafelé.

A Kárpát-medence időjárását is anticiklon alakítja, tovább fokozódik a kánikula. Vasárnap közel kerül hozzánk egy gyenge hidegfront, amelynek hatása inkább csak a Dunántúlon megélénkülő, megerősödő északnyugati szélben mutatkozik meg.