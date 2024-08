Magyar Nemzet: Főnöknek nevezték az óbudai korrupciós botrány szereplői Kiss Lászlót

Főnöknek nevezték az óbudai korrupciós botrány szereplői Kiss Lászlót, akinek milliókat juttattak a fiktív szerződések utáni kenőpénzekből – többek között ez is szerepel annak a férfinek a vallomásában, aki még az eljárás elején kezdett el beszélni a III. kerületi pénzszivattyúról – írja a Magyar Nemzet a cikksorozata második részében.

A Magyar Nemzet tovább folytatja az óbudai korrupciós botrányról szóló cikksorozatát. Az első részben többek között arról esett szó, hogy a hatóságot nagymértékben segítette egy titokzatos informátor, aki önmagára és a III. kerületi bűnügy több szereplőjére, köztük Kiss László polgármesterre is terhelő vallomást tett még 2021 decemberében. A lap szerint, az informátor „csak” nagy lendületet adott és feljelentésével elindította az eljárást, de Kiss meggyanúsításához közeli barátja, bizalmasa vallomása mindenképp kellett, aki egyezséget kötött az ügyészséggel a szabadulásáért cserébe. A feljelentő egyébként kép- és hangfelvételeket is átadott a nyomozó ügyészeknek több szereplőről, amik ugyancsak nagyban hozzájárulhattak a nyomozás sikeréhez.

Az óbudai botrányról a közvélemény először Anonymus leleplező információiból értesült, az álarcos alak például közzétette azt a rejtett kamerás felvételt, amin látható, hogy korrupciós pénzeket számolnak egy autóban. A felvételeken jól kivehető, ahogyan az összegeket papírzacskóba tették. Az álarcos alak tájékoztatása szerint a III. kerületi önkormányzat megbízásaiból visszaosztott pénzről volt szó.

Márciusban történtek az első gyanúsítások

Az ügyben indult nyomozás során idén márciusban fogták el az első gyanúsítottakat, köztük a baloldal fontos háttéremberét, P. Gábort, illetve társait, D. Róbertet, valamint F. Lászlót, Kiss László bizalmasát, felesége korábbi üzlettársát. Utóbbi kettő már szabadult a letartóztatásból, miután a Magyar Nemzet információi szerint beszélni kezdtek.

Júniusban a nyomozó ügyészek elvitték Óbuda alpolgármesterét, Czeglédy Gergőt, majd augusztus 14-én Kiss Lászlót is őrizetbe vették. Mindkettőjüket vesztegetéssel gyanúsítják, a hatóság feltételezése szerint Czeglédy száz-, Kiss tizennyolcmilliót tehetett zsebre. Mindketten abszurdnak tartják ugyanakkor a gyanúsítást és ártatlannak vallják magukat, ugyanúgy, ahogy P. Gábor is.

Fiktív szerződések, korrupciós pénzek

Az ügyészség gyanúja szerint Kiss László a 2019. októberi polgármesterré választását követően megállapodott egy ismerősével, hogy az érdekeltségébe tartozó cégek rendszeresen megbízásokat kapnak az önkormányzattól, amiért cserébe neki és további – az önkormányzatnál dolgozó – hivatalos és nem hivatalos személyeknek pénzt kell visszafizetni. A KNYF szerint a vesztegetési pénz eredetének és céljának leplezése érdekében az önkormányzat fiktív, túlárazott szerződéseket kötött több, erre a célra létrehozott gazdasági társasággal. Az ügyészség közleményében kiemelte, hogy a valóságban a színlelt vállalkozási szerződésekben írt szolgáltatást, termékbeszerzést nem a szerződő cégek, hanem más gazdasági társaságok teljesítették a szerződésben vállalt árnál alacsonyabb összegért. Esetenként a vállalt munkát az önkormányzat alkalmazottai végezték el.

Az ügyészségi gyanúsítást nyilván több bizonyíték támasztja alá, de most folytassuk annak a férfinak a vallomásával, akinek a feljelentése és az átadott információi az eljárás kezdetén volt nagy segítség a nyomozó hatóságnak (ebből a vallomásból korábban a PestiSrácok.hu is szemezgetett).

Lezsírozott közbeszerzés

Ahogy a Magyar Nemzet előző cikkéből kiderült, a feljelentő jó viszonyban volt P. Gáborral, akin keresztül megismerte D. Róbertet és F. Lászlót is, illetve P. segítségével kapcsolatba került az óbudai önkormányzattal:

„2019 októberében P. Gábor azzal keresett meg, hogy az óbudai önkormányzatnál az önkormányzati lap készítésére és terjesztésére vonatkozó szerződés 2020 januárjában le fog járni, és az önkormányzat erre egy új közbeszerzést fog kiírni. P. Gábor felvetette, hogy ezen a közbeszerzésen elindulhatnék a cégemmel. Mivel az én cégem ilyen tevékenységet korábban még nem végzett, Gábor ismét megnyugtatott, hogy ezzel nekem nem kell foglalkozni, ő mindent intézni fog, én csak induljak el a pályázaton, illetve, ha megnyerem, írjam alá a szerződéseket.”

A férfi hozzátette, P. azt mondta neki, hogy csak el kell indulnia a cégével a közbeszerzésen, amit biztosan megnyer majd. P. hangsúlyozta azt is, hogy kikkel kell szerződnie az újság elkészítésére, gyártására, terjesztésére.

Kilencvenszázalékos haszon

A feljelentő arról is beszélt, hogy az újság kiadása során egyre jobb viszonyba került D. Róberttel és F. Lászlóval, egyre több mindent mondtak el, többek között azt, hogy milyen jó viszonyban vannak a polgármesterrel. A férfiúnak ekkor újra megerősítették, hogy a polgármester feleségének és F.-nek közös cégük van (illetve már csak volt – a szerk.), és az eredeti cél az volt, hogy „az önkormányzattal szerződéseket kössenek és a cégen keresztül kivigyék a pénzeket”.

Végül mégsem ezt a gazdasági társaságot választották az önkormányzati pénzek megcsapolására, hanem azokat, amelyek D. Róberthez és F. Lászlóhoz kötődnek – állította a feljelentő, aki beszélt arról is, hogy idővel mire vették még rá:

„2021. év elején F. László részéről történt az irányomba egy felkérés, hogy ha tudok olyan cégeket hozni nekik, akik papíron szerződnének az óbudai önkormányzattal különböző tevékenységekre és vállalnák, hogy a megbízási díjból bizonyos összegeket készpénzben visszajuttatnak, akkor ezt jelezzem feléjük, és cserébe a visszaosztott pénz egy százalékát én is megkapom jutalékként. Amikor ez a felkérés érkezett, akkor F. László és D. Róbert voltak jelen. Ennek a részleteit azonban már csak F. Lászlóval beszéltem meg, aki elmondta, hogy az általam hozott cégek megtarthatnák a bevétel tíz százalékát, és a maradék kilencvenszázalékos megbízási díjat pedig készpénzben, rajtam keresztül nekik visszajuttatják.”

Idővel a feljelentő bevonta egy ismerősét is, aki saját vállalkozásával szállt be az önkormányzati bizniszbe. Erre azért volt szükség, mert F. László neki elmondta, hogy mivel szinte minden megbízást hozzájuk kötnek, „szükségük volt olyan cégekre, amelyek direktbe nem kötődnek hozzájuk”.

Összességében több tíz millió forintról volt szó–- állította a bűntárs, aki részletesen vallott a pénzátadásról is:

„A pénzt minden alkalommal a ház előtt adtam át nekik, soha nem mentem be egyikük lakásába sem. Vagy beültek mellém a kocsiba, vagy én kiszálltam és a kocsi mellett adtam át a pénzt, ha kocsiban voltunk, akkor készpénzben, boríték nélkül, viszont ha kiszálltam, akkor mindig borítékban. A pénzátadást megelőzően megkérdeztem, hogy mennyit kell átadnom, és nekem ekkor mutatott F. László egy teljesítési igazolást, amin szerepelt az összeg, és ebből számolta ki, hogy ennek a kilencven százalékát kell kifizetnem.”

A férfi egy P. Gáborral való találkozójáról pedig így számolt be: „Arra tudok visszaemlékezni, hogy már sötét volt és autóval elmentem az ő kispesti házához, felhajtottam a feljárójára és a kapunál az autója mellé leparkoltam. Egy elég széles viacolor van a háza előtt, amin két autó elfér. Ő kijött az elektromos kapun és beült mellém az anyósülésre, ahol én átadtam neki egy papírszatyorban a pénzt.”

„A Főnöknek megy a pénz”

A feljelentőnek társai nyíltan beszéltek arról is a Magyar Nemzet cikke szerint, hogy a polgármesternek vissza kell osztaniuk a megbízási díjakból a hirdetőoszlopok hasznosításával összefüggésben.

„Arról volt szó, hogy a III. kerület területén elhelyezett, két cég tulajdonát képező hirdetőoszlopokon az általuk hasznosított hirdetési felületek után befolyó árbevételből jó lenne, ha a cégek bizonyos összegeket visszajuttatnának F. Lászlónak, D. Róbertnek és rajtuk keresztül Kiss László polgármesternek. Nekem F. László, D. Róbert és P. Gábor mondta, hogy ebből a pénzből juttatnak Kiss László polgármesternek azért, hogy ő az önkormányzat képviseletében engedélyezze ezeknek a hirdetőoszlopoknak a további fennmaradását az önkormányzat közterületein”.

Hozzátette: ezt úgy gondolták, hogy az a két cég, amely a kerületi hirdetőoszlopokat birtokolja és hasznosítja, szerződést köt fiktív szolgáltatásokra, és ezen szerződések alapján a kiszemelt cég vezetője a pénzt átadja F. Lászlóéknak, akik azt majd eljuttatják a polgármesternek.

– Nekem F. László, D. Róbert és P. Gábor is megerősítette, hogy Kiss László polgármester a neki visszaosztott pénz fejében vállalta, hogy az önkormányzat továbbra is engedélyezi a hirdetőoszlopok maradását az önkormányzati közterületen – mondta a bűntárs, hozzátéve, hogy társai konkrétan azt mondták, a „főnöknek megy a pénz”. – Meg is nevezték előttem Kiss Lászlót, ezért tudom őt a „főnök“ kifejezéssel azonosítani. A férfi nyomatékosította továbbá, hogy ő a polgármesterrel csak egyetlenegyszer találkozott, amikor bement az önkormányzathoz szerződést aláírni. Ekkor vele volt P. Gábor is, aki bemutatta őt Kiss Lászlónak, majd távozott a helyiségből. Pénzátadásra itt nem került sor.