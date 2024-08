Szentkirályi Alexandra: Egymásnak adják a kilincset a rendőrségen és a bíróságon Karácsony Gergely listás jelöltjei, polgármesterei

„Karácsony listás jelöltjei, polgármesterei egymásnak adják a rendőrség és bíróság kilincsét.

A budapestiek magyarázatot érdemelnek és azt, hogy vállalja a főpolgármester a felelősséget” – írta csütörtökön Szentkirályi Alexandra.

Ahogy arról a hirado.hu is beszámolt,

augusztus 16-án a Budai Központi Kerületi Bíróság elrendelte Kiss László, Óbuda III. kerületi polgármesterének letartóztatását.

A letartóztatást megelőzően, augusztus 14-én tartottak razziát a hatóságok az óbudai önkormányzatnál, ekkor került őrizetbe a baloldali polgármester.

A hatóságok ötven személyt vettek őrizetbe, a letartóztatottak között van Czeglédy Gergő alpolgármester is.

A hatóságok Kiss László polgármestert tizennyolcmilliós, míg Czeglédy Gergőt százmilliós korrupcióval gyanúsítják.

Kiss László őrizetbe vételét követően az ügyészség közleményt adott ki, amely szerint fiktív, túlárazott szerződéseket kötött az önkormányzat több, a vesztegetési pénzek eredetének és céljának leplezése érdekében létrehozott gazdasági társasággal. Emellett a Központi Nyomozó Főügyészség pénzmosással és közbeszerzési eljárás befolyásolásával is gyanúsítja az óbudai polgármestert.

„A Karácsony Gergely fővárosi listáján szereplő és általa is ajánlott polgármester letartóztatása óta a főpolgármester eltűnt, egy szava sincs a főváros egyik legnagyobb kerületében kialakult politikai és közigazgatási válságról. A sajtóhírek szerint Karácsony pártja is érintett lehet, a Párbeszéd társelnöke, Szabó Tímea óbudai országgyűlési képviselő kampányfőnökét is őrizetbe vették a rendőrök” – hívta fel a figyelmet szerdán Vitézy Dávid korábbi LMP-s főpolgármester-jelölt.