Sántoson zajlik a területvédelmi tartalékosok lőkiképzése

A Somogy vármegyei Sántoson részesülnek lőkiképzésben azok a Dunántúlról érkezők, akik területvédelmi tartalékos katonai szolgálat vállalva júliustól vesznek részt egy öthetes felkészítésen – tájékoztatta az újságírókat Kis-Bús Károly ezredes csütörtökön a helyszínen.

A szolgálatra a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség által elindított Szeretem, megvédem! elnevezésű toborzókampánya keretében jelentkezők kiképzése hamarosan lezárul. Az érintett mintegy hatvan ember jelenleg a sántosi lőtéren teljesít alaptechnikai lőgyakorlatokat, és vesz részt lőkiképzésen – ismertette a Magyar Honvédség Bauer Gyula 5. Területvédelmi Ezredének parancsnoka.

Sántos, 2024. augusztus 22.

Tartalékos katonák a fegyver szét- és összeszerelését gyakorolják a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség által elindított Szeretem, megvédem! elnevezésû toborzókampánya keretében jelentkezõk kiképzésén a sántosi lõtéren 2024. augusztus 22-én. A Somogy vármegyei Sántoson részesülnek lõkiképzésben azok a Dunántúlról érkezõk, akik területvédelmi tartalékos katonai szolgálatot vállalva júliustól vesznek részt egy öthetes felkészítésen.

MTI/Kácsúr Tamás

Mint mondta, az öthetes alapkiképzés során a jelentkezők az alapvető katonai viselkedésformák elsajátítása után

megtanulják a terepi tájékozódás, a közelharc, a védelem, a támadás, az álcázás, az erődítés, a robbantás, majd éles lőgyakorlatok keretében a fegyverhasználat alapjait is.

Az ezredes az MTI érdeklődésére közölte: a területvédelmi ezredek végzik Magyarországon a katonák alapkiképzési programját folyamatosan, az egész év során az ország teljes területén – a jelentkezői igények figyelembe vételével – „tömbösítve és összefüggő formában” is. A területvédelmi tartalékos szolgálatot vállalóknak egy 25 napos, öt hetet felölelő alapkiképzést kell teljesíteniük, ezt követően pedig vagy a szerződéses állományhoz csatlakoznak, vagy tartalékosként évi legalább hét napos szolgálaton állhatnak a haza rendelkezésére – ismertette Kis-Bús Károly.

Az ezredes közölte: a béke és biztonság érdekében Magyarországnak tartalékosokra és hivatásos szerződéses katonákra is szüksége van.

Utóbbiak a haderőfejlesztés részeként gondoskodnak az ország védelméről, míg a tartalékosok az egész országot behálózva egészíthetik ki a szerződéses állományt a többi között katasztrófavédelmi, határvédelmi feladatokban.

Rajczi Péter korábbi tizenegyszeres válogatott labdarúgó, aki maga is részt vesz a honvédség területvédelmi kiképzésén, így a jelenlegi sántosi lőgyakorlaton is, azt mondta: azért vállalta a tartalékos szolgálatot, mert sportkarrierje után példamutató kihívásra vágyott, érdekelte az új harcászati technológia, továbbá felmenői között is volt katona, akinek emléke előtt így tiszteleg.

Gelencsér Attila, Kaposvár és a Zselic fideszes országgyűlési képviselője úgy vélekedett, a jelenlegi, háborúkkal terhelt időkben különösen fontos az ütőképes haderő biztosítása. Mint mondta, a kormány előrelátó módon indította meg 2010 után az átfogó haderőreformot, amelynek részeként 2017 óta zajlik a tartalékosok kiképzése. Ez utóbbi különösen sikeres Somogy megyében, ami annak is köszönhető, hogy sok hős katona származik a vármegyéből – fűzte hozzá.

Pintér Rómeó (Fidesz–KDNP), Kaposvár alpolgármestere arról beszélt, hogy a katonavárosnak is tekinthető somogyi vármegyeszékhely lakói már többször kinyilvánították: a béke oldalán állnak. „A béke elképzelhetetlen egy ütőképes honvédelem nélkül, az pedig elképzelhetetlen ütőképes tartalékos állomány nélkül” – emelte ki, arra biztatva minden hazafi érdeklődőt, hogy csatlakozzon a honvédség tartalékos állományához.