Rászoruló családoknak segít az új tanévkezdésben az Ökumenikus Segélyszervezet akciója

Rászoruló családoknak nyújt segítséget a tanévkezdéséhez a Magyar Posta és az Ökumenikus Segélyszervezet összefogásával az Iskolakezdés együtt! elnevezésű segélyakció, amelyben idén is 2000 kisgyerek kap új tanszerekből álló, személyre szabott csomagokat – tájékoztatta az Ökumenikus Segélyszervezet az MTI-t csütörtökön.

Másfél héttel a tanévkezdés előtt megkezdődött az új, minőségi tanszerekből álló csomagok összeállítása és az adományok kiszállítása. A kampányhoz csatlakozva több híresség is személyesen segítette a csomagok összeállítását: Wolf Kati, a kampány arca, Kiss Gergely olimpiai bajnok vízilabdázó, Katus Attila sportaerobik világbajnok, Szuromi Tímea Masters világ és Európa-bajnok súlyemelő, illetve Mezei Léda, Balogh Edina és Szabó Erika színésznők.

Az Ökumenikus Segélyszervezet gyermekenként 15 ezer forintból állítja össze a minőségi tanszerekből álló, személyre szabott csomagokat, amelyek tartalmazzák az iskolakezdéshez szükséges alapvető eszközöket. A tanszercsomagok térítésmentes szállításáról idén is a Magyar Posta gondoskodik. A kampány célja túlmutat az oktatási eszközök biztosításán: a szervezők ezen kívül szeretnék felhívni a figyelmet a közösségi összefogásban rejlő erőre is, és ösztönözni a társadalom széles rétegeit, hogy vegyenek részt az esélyteremtő kezdeményezésben – írják.

A Magyar Posta és a segélyszervezet több mint egy évtizedes összefogásának köszönhetően eddig tizenhatezer gyermek kapott támogatást a tanévkezdéshez. Az Iskolakezdés együtt! segélyakcióban a Magyar Posta a pénzadományok gyűjtése mellett térítésmentes logisztikai szolgáltatásokkal is segíti a szervezet munkáját az év végéig.

A tájékoztató idézi Hegmanné Nemes Sárát, a Magyar Posta Zrt. igazgatóságának alelnökét, aki szerint a Magyar Posta kiemelt felelősségének érzi a segítségnyújtást. Ennek jegyében szállítják ki ingyen a rászoruló gyermekeknek a segélyszervezet által összeállított tanszercsomagokat, és várják a postákon kihelyezett gyűjtő ládákba a pénzadományokat. „Büszke vagyok arra, hogy a Posta 13 éve aktív részese az Ökumenikus Segélyszervezet áldozatos munkájának és kollégáimmal hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a támogatott családok gyermekei azonos esélyekkel kezdhessék az új tanévet” – mondta a Magyar Posta Zrt. igazgatóságának alelnöke.

Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója azt mondta, hogy idén is sokan álltak a segélyakció mellé, de továbbra is várják a hívásokat, hogy mind a 2000 gyermeknek tudjanak segíteni a beiskolázásban. „A 1353-as adományvonalat tárcsázók és a segélyszervezet honlapján adományozók mellett köszönetet mondunk az adománygyűjtésben és az Iskolakezdés együtt! segélyakció logisztikájában is óriási segítséget nyújtó Magyar Posta Zrt.-nek. Jó ütemben halad a segélyakció, így minden esély megvan rá, hogy tanévkezdésig az összes csomag eljut a rászoruló magyarországi gyerekekhez” – tette hozzá a segélyszervezet ügyvezető igazgatója.

Az Ökumenikus Segélyszervezet és a Magyar Posta számos csatornán kínál lehetőséget az adományozásra. Az adományozni vágyók online utalással, banki átutalással, a www.segelyszervezet.hu oldalon bankkártyával támogathatják a rászorulókat. A postahelyeken elhelyezett adománygyűjtő pontokon is lehet adományozni, valamint a segélyszervezet 1353-as adományvonalán keresztül minden hívással 500 forinttal lehet támogatni a kezdeményezést – áll a közleményben.