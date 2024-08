Maruzsa Zoltán: 2025-ben újabb jelentős pedagógusbér-emelés jön

Újabb jelentős pedagógusbér-emelés következik 2025-ben – mondta a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára csütörtökön Budapesten.

Maruzsa Zoltán a tankerületi központok által fenntartott köznevelési intézmények igazgatóinak ünnepélyes köszöntésén kiemelte: a kormány intézkedése meg fogja szüntetni a munkaerőhiányt, és lehetővé teszi, hogy a pedagógusok még inkább a szakmai feladataik ellátására koncentrálhassanak.

„Ha van munkaerő-utánpótlás, akkor lehet válogatni, és kell is, mert a legjobb kollégákra van szükség”

– hangsúlyozta az államtitkár, hozzátéve: a felsőoktatási felvételi számok alapján látszik, hogy az utánpótlás kérdése meg fog oldódni a köznevelésben. A pedagógusképzések a legnépszerűbb szakok közé tartoztak az idei felvételin – mutatott rá Maruzsa Zoltán, jelezve: nagyon sokan választották a rövid ciklusú képzéseket, ezek a hallgatók egy-másfél éven belül már meg fognak jelenni a pályán.

Az államtitkár emlékeztetett:

a kormány vállalta, hogy a megemelt magas szinten megtartja a béreket 2030-ig, vagyis garantálják, hogy senkinek nem csökkenhet a fizetése.

Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy az igazgatók nagyobb lehetőséget kapnak a differenciálásra. A munkatársak jó teljesítményét el lehet ismerni, és a gyengébb teljesítményt is lehet láttatni a fizetésekben – magyarázta, majd arra kérte az igazgatókat: éljenek is ezzel az eszközzel. „Vezetőként, igazgatóként igenis feladatunk, hogy a munkatásaink közötti különbségeket észrevegyük, és jutalmazzuk azt, aki többet tesz le az asztalra ”– mondta. Maruzsa Zoltán felhívta a figyelmet arra is, hogy önmagában a béremeléstől semmi nem fog változni. Ahhoz, hogy eredményeket lehessen látni, szakmai intézkedésekre is szükség van – fűzte hozzá.

Közölte:

az új rendszerben a fenntartó is teljesítménycélokat fog meghatározni az igazgatók felé, és évente mérni fogják a teljesítményüket.

Arra kérte a kollégákat, ne féljenek az ellenőrzéstől, mert a rendszeres értékelés sokkal jobb, mintha csak ötévente kapnának visszajelzést az elvárásokról, a kitűzött célokról és a munkájuk eredményességéről. Az államtitkár közölte továbbá, hogy az igazgatói munkáért fizetett megbízási díj is emelkedett, és tovább fog növekedni a következő időszakban. Maruzsa Zoltán megköszönte az intézményvezetők kitartását, türelmét, és azt, hogy mindannyian „jó iskolát akarnak csinálni a saját intézményükből”. Felidézte azt is: nem volt könnyű az elmúlt időszakban igazgatónak lenni, „volt járvány, tüntetés, sztrájk, munkaerő-problémák, anyagi és infrastrukturális nehézségek”, de a kollégák ezeket mind megoldották. „Abban bízom”, hogy a most induló ciklus nyugodtabb lesz – folytatta, hozzátéve: „hinni kell és hinni lehet is a jóban”.

Kapcsolódó tartalom Az iskolakezdés miatt pénteken érkezik a családi pótlék, a gyermeknevelési támogatás és a gyermekgondozást segítő ellátás 1 millió 100 ezer család már a tanévkezdés előtt hozzájut a szeptemberben esedékes családtámogatási ellátásokhoz

Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke arról beszélt, hogy a magyar köznevelésben „óriási muníció” van, mert rengeteg tehetséges pedagógus dolgozik az országban. A nemzetközi tanulmányi versenyek eredményei „magukért beszélnek” – hangsúlyozta. Hozzátette: az igazgatók kellő autonómiával rendelkeznek, így megvan a lehetőségük, hogy „merjenek nagyot álmodni, és azokat megvalósítani”.

Kiemelt kép: Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára sajtótájékoztatót tart az Arany János Tehetséggondozó Programról a fonyódligeti Erzsébet-táborban 2024. augusztus 21-én. (Fotó: MTI/Katona Tibor)