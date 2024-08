Mandiner: Üzenetváltás bizonyíthatja, hogy Magyar Péter a feleségére hivatkozva követelhetett VIP egészségügyi ellátást

Üzenetváltás bizonyíthatja, hogy Magyar Péter a feleségére hivatkozva követelhetett VIP egészségügyi ellátást – írta a Mandiner csütörtökön. A portál szerint „Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár leplezte le Magyar Péter kétszínűségét”.

Emlékeztettek rá: Magyar Péter közösségi oldalán hívta találkozóra Takács Péter egészségügyért felelős államtitkárt. Ebben Magyar Péter azt írta: „Államtitkár úr, találkozzunk holnap 8:30-kor a Honvéd Kórház VIP osztályán és mutassuk meg a magyar embereknek, hogy ön és a kormány tagjai milyen körülmények között gyógyulhatnak, ha esetleg rámegy az egészségükre az ipari mértékű lopás”. A felhívásra kommentben reagált Takács Péter, aki közölte, különösen nagy pofátlanságnak tartja, hogy éppen Magyar Péter hergel VIP-ellátást emlegetve, miközben ő maga számtalanszor követelt magának és az ismerőseinek VIP-ellátást a volt feleségére hivatkozva – írta a Mandiner.

Idézték az államtitkárt, aki azt írta:

„Ha valaki szakértője a VIP-életérzésnek, az éppen te vagy!”

„Nem is olyan rég még pontosan te voltál az, aki minden egyes alkalommal VIP-ellátást követelt ki magának, rokonainak, barátainak – erre akkor egy miniszter asszony férjeként feljogosítva érezted magad. Ezt bizonyítják a velem és más kórházigazgatókkal történt üzenetváltásaid, amiket bármikor készséggel a nyilvánosság elé tárunk”. Takács Péter hozzátette: „Amikor úgy gondoltad, hogy megteheted, éltél is a lehetőséggel gátlástalanul! Tudom, hogy kínosan próbálod eltagadni a nyilvánosság előtt, de ez az igazság: a luxus, a kivételezettség, a VIP-élmény bűvöletében élsz. A kórházak ellen indított hecckampányod is csak azt a célt szolgálja, hogy eltereld a figyelmet a rongyrázó életviteledből fakadó botrányokról.”

A Mandiner közölte azt is, az államtitkár felhívta Magyar Péter figyelmét, hogy a Honvédkórházban nem üzemel VIP-részleg.

„Ezzel minden bizonnyal tisztában vagy, hiszen te is megfordultál az intézményben az általad eltagadni kívánt közelmúltban. Amit te nyilvánvalóan hangulatkeltés szándékával VIP-nek nevezel, az valójában a Speciális Rendeltetésű Centrum” – idézte a portál az államtitkárt, aki emlékeztetett, a centrumban olyan betegek kezelése zajlik, akiknek biztonsági szempontból indokolt a fokozott védelme. Takács Péter példaként fel is sorolta, kiket kezelnek a centrumban, így a humanitárius program keretében Magyarországra szállított ukrán sebesülteket, misszió során megsérült szövetséges NATO-országok katonáit, szolgálatteljesítés közben sérülést szenvedettek, bűnszervezetbe beépült rendőröket és a nemzetbiztonsági szempontból különösen védendő állami vezetőket. A portál szerint Takács Péter közölte azt is, hogy mivel a centrum NATO-minősítésű egység, ott semmilyen képes dokumentáció nem készülhet.

„Ezt nyilván szintén tudod, de arra majd tökéletesen alkalmas lesz a kis akciód, hogy újra áldozat pózba vághasd magad és diktatúrát kiálthass, ahogy azt tették már előtted számtalanszor a hozzád hasonló globalista politikusok”

– idézte az államtitkárt a Mandiner. Hozzátették: Takács Péter arról is írt, a részleget 2007-ben hozták létre és azóta gyakorlatilag változatlan formában működik, az eredeti, immár közel 20 éves bútorzattal. ”Az itt elhelyezett betegeket ugyanazok az orvosok látják el, akik a területi betegeket – a gyakorlottságuk miatt is fontos, hogy nem emelik ki őket a hétköznapi betegellátásból -, ugyanabban a műtőben operálják őket a kórház kiváló dolgozói, mint például a 13. kerületi lakosokat. Sőt, még ugyanazt a kórházi kosztot is kapják, mint bármelyik másik beteg, aki a Honvédkórházban gyógyul. Ezt ugye nehéz VIP-ellátásként beállítani?„ – idézte Takács Pétert a Mandiner.

Az államtitkár arról is írt, hogy ő – Magyar Péterrel ellentétben – a területileg illetékes kórházba jár, ami esetében a Szent János Kórház. „Legutóbb 2021 novemberében feküdtem bent a Covid-intenzív osztályon, ahol egyébként egy kínai gyártmányú lélegeztetőgéppel tartottak életben az ott dolgozó kollégák, akiknek ezért életem végéig hálás leszek” – fogalmazott az egészségügyért felelős államtitkár.

A Mandiner közölte:

Magyar Péter „egy live-ban később elismerte, hogy valóban járt ezen az általa VIP-nek nevezett részlegen”.

Kiemelt kép: Magyar Péter. (Fotó: MTI/Purger Tamás)