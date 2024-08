Gulyás Gergely: Van olyan megoldás, amellyel biztosítható Magyarország kőolajellátása

Ma 10 órától Kormányinfót tart Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A bejelentéseket és az azt követő sajtótájékoztatót élőben követhetik az M1-en, a hirado.hu-n és annak Facebook-oldalán is. Cikkünk frissül.

A kormány áttekintette az oktatás helyzetét. Egy teljes körű tájékoztatást és képet kaptunk, ami alapján elmondható, hogy a vállalásoknak megfelelően folytatjuk a pedagógus béremelési programot. Azt vállaltuk, hogy a tanárok bére, két ütemben történő emelés után, eléri majd a diplomás átlagbér 80 százalékát. Ennek megfelelően 2025-ben, a most rendelkezésre álló adatok szerint a diplomás átlagbér Magyarországon bruttó 1 millió 25 ezer forint lesz. Ennek megfelelően a pedagógus átlagbérek 820 ezer forintra emelkednek – jelentette be Gulyás Gergely a Kormányinfón.

A jövő szempontjából nincs fontosabb, mint a közoktatás. Nincs fontosabb annál, mintsem, hogy a pedagógusokat anyagilag is megbecsüljük, hisz ez az a pálya, ami megalapozza azt, hogy a következő generációk tájékozottak legyenek. Éppen ezért a tanévkezdés jó alkalom arra, hogy ezt a munkát megköszönjük és bízunk abban, hogy az a béremelés, ami három ütemben megtörténik és ami utána is 2030-ig folytatódik, nagyon optimista forgatókönyvek szerint már a ciklus végére, 2027 elejére az 1 millió forintos bruttó fizetést is meg fogja haladni a pedagógus átlagbér – mondta Gulyás Gergely.

Vitályos Eszter a szeptemberi iskolakezdésre utalva arról beszélt: a 2024/2025-ös tanév a szülők terheinek csökkentésére és az iskolakezdés megkönnyítése érdekében idén is hamarabb érkeznek a szeptemberben esedékes családtámogatási ellátások: gyermeknevelési támogatás és a családi pótlék kézbesítését a Magyar Posta Zrt. pénteken kezdi meg, a Magyar Államkincstár pedig szintén holnap utalja ezeket az ellátásokat az érintettek bankszámlájára – jelentette be a kormányszóvivő.

Ennek köszönhetően mintegy egymillió-százezer család már a tanévkezdés előtt hozzájut a szeptemberben esedékes családtámogatási ellátásokhoz – magyarázta majd hozzátette: az előrehozott folyósítás célja, hogy segítséget nyújtson a családoknak az iskolakezdésre való felkészülésben.

A most kezdődő tanévben is biztosítjuk az ingyenes tankönyveket, valamennyi a köznevelésben és szakképzésben résztvevő diák számára – mondta Vitályos Eszter. Szerinte, ezzel a családok a tankönyv vásárlás anyagi terhe alól is mentesülnek.

Kifejtette: a KELLO 2024 augusztusában megközelítőleg 13 millió tankönyvet és hetvenezer oktatási segédeszközt szállít vagy szállított már ki 1,2 millió diáknak 4100 iskolába, ezzel is csökkentve a családokra háruló iskoláztatási költségeket.

Ezt követően úgy folytatta: az önkormányzatokon keresztül továbbra is biztosítjuk az ingyenes, illetve kedvezményes gyermekétkeztetést a nagycsaládban élő diákoknak, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek, a tartósan beteg vagy fogyatékkal élő gyermeket nevelő családoknak – sorolta.

A köznevelési intézményekben az elmúlt években jelentős digitális fejlesztés történt 200 milliárd forint összegben eddig közel 500 ezer darab notebookot adtak át az 5. és 12. évfolyamban tanulóknak. Hozzátett: 200 okos tankönyvet fejlesztettek, több ezer digitális oktatási tartalmat biztosítottak a tanulók és pedagógusok számára.

Vitályos Eszter elmondta, évtizedek óta nem volt Magyarországon olyan volumenű iskolafejlesztés, mint az utóbbi években.

Hozzátette: ezen a téren sosem lehetünk elégedettek, ezért ezt a munkát természetesen folytatja a kormány. Az elmúlt öt évben ötezer hatszáznyolcvan óvodai és iskolai fejlesztés indult el, illetve valósult meg országszerte. A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében hazai forrásból jelenleg 220 projekt valósul meg országszerte, 57 új tanuszoda, 87 új tornaterem, 44 tanterem, beruházás fejlesztés, 31 új iskola és egy óvoda fejlesztése, illetve építése valósult meg – sorolta az eddigi eredményeket a kormányszóvivő.

Vitályos Eszter leszögezte: a kormány fenntartja megvédi és lehetőség szerint bővíti a családtámogatásokat.

A gyermeket nevelők, családok anyagi biztonságát szolgálja a családbarát adórendszer az elérhető adókedvezményeknek köszönhetően 2011 és 2023 között több mint 4500 milliárd forint többlet jövedelem maradt a családoknál – magyarázta.

„Ne felejtsük ki a sorból az Erzsébet-táborokat sem, amelyek már mind a négy évszakban – így a tanév alatt ősszel, az adventi szezonban és tavasszal is – rendelkezésre állnak a tanév alatt” – mondta Vitályos Eszter kormányszóvivő.

A diákok ebben a harmadik szezonban jelképes, ezer forintos összegért szinte ingyen vehetnek részt osztálykiránduláson Zánkán, a nagyobb diákoknak elérhető a KRESZ és nyelvvizsga támogatás – folytatta.

Vitályos Eszter elmondta: 2018-tól a bevezetésétől csaknem 197 ezer fiatal részesült KRESZ-támogatásban, mintegy 4,9 milliárd forint értékben, és több mint 187 ezer fiatal igényelhette vissza sikeres nyelvvizsgája árát összesen több mint 6 és félmilliárd forint összegben.

Ezt követően úgy folytatta: 2024. szeptember elsejétől a köznevelésben és szakképzésben tanuló diákok számára az állam ingyenesen biztosítja a B-kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez, a közlekedési alapismeretek és gyakorlati vizsga letételéhez szükséges ismeretek elsajátítását.

Továbbá a 25 év alatti fiatalok számára az SZJA-mentességet is biztosítja a kormány, így az iskola mellett a diákmunka is jobban megéri a fiatalok számára.

Az energiabiztonság szempontjából azt tudjuk mondani, hogy Brüsszeltől sem Magyarország, sem Szlovákia nem kapott semmilyen támogatást, sőt azt látjuk, hogy egy Európai Unión kívüli országnak az unióval kötött társulási megállapodást sértő magatartásával szemben uniós tagoknak Brüsszel nem ad védelmet. Mégis sikerült az elmúlt hetek munkájával előrelépni. A Mol a magyar kormány támogatásával kezdett tárgyalásokat az energiaellátás biztosítása érdekében. Konkrét esetben azt jelenti, hogy valamilyen megoldást kell találni, hogy a kőolaj tranzit blokkolása ne következzen be – fogalmazott Gulyás Gergely.

A miniszter szerint a helyzet most úgy áll, hogy a Mol a megfelelő megállapodásokat jó eséllyel meg tudja kötni. Ez technikailag azt fogja jelenteni, hogy bár költségesebb lesz a szállítás és a kockázat is a Molé az orosz ukrán határtól, de van olyan jogi megoldás, amellyel biztosítható hosszú távon a kőolaj ellátás a tranzit szempontjából veszélyeztetett vonalon.

Reméljük, hogy valóban mindaddig, amíg a háború tart és amíg az energia beszerzés és ellátás Európában mindenhol a legfontosabb kérdések közé tartozik, addig ezzel a megoldással tudjuk Magyarország kőolaj ellátását és energia biztonságát garantálni – mondta Gulyás Gergely.

A miniszter a migrációs helyzet kapcsán elmondta, azzal az ítélettel, amelyet az Európai Bíróság hozott, Brüsszel mindenáron azt akarja kikényszeríteni, hogy beengedjük a migránsokat.

Azért a magyar gyakorlatért, amelyet részben az új menekültügyi egyezmény is átvett, Magyarországot elmarasztalták, most pedig jelentős bírsággal sújtják. A külső schengeni határok védelme Európa egészének fontos. Ehhez képest továbbra is azt látjuk, hogy más országokkal szemben Magyarország nem kap forrásokat. Magyarország nem jut hozzá azokhoz az európai uniós forrásokhoz, amelyet Brüsszel más országok számára a határvédelem céljából biztosít. Ezért Magyarország felkérte az igazságügyi minisztert, hogy vizsgálja meg, hogyan tudjuk perben a költségek egy részét az európai bizottsággal szemben érvényesíteni – közölte Gulyás Gergely.

A belügyminiszter és az igazságügyi miniszter azt is megvizsgálja, hogy ha Brüsszel továbbra is olyan szabályozást akar kikényszeríteni Magyarországtól, amely nem teszi lehetővé a migránsok feltartóztatását a határon, akkor minden migránsnak fel fogjuk azt ajánlani a magyar határon, hogy az európai eljárásrend betartását követően önkéntesen és ingyenesen Brüsszelbe szállítjuk őket – jelentette ki Gulyás Gergely.

Kiemelt kép: Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd).