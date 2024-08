Az iskolakezdés miatt pénteken érkezik a családi pótlék, a gyermeknevelési támogatás és a gyermekgondozást segítő ellátás

A szülők terheinek csökkentésére és az iskolakezdés megkönnyítése érdekében idén is hamarabb érkeznek a szeptemberben esedékes családtámogatási ellátások, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermeknevelési támogatás és a családi pótlék is – jelentette be a kormányszóvivő csütörtökön a Kormányinfón.

Vitályos Eszter közölte: a Magyar Posta Zrt. pénteken kezdi meg az ellátások kézbesítését, a Magyar Államkincstár pedig szintén pénteken utalja ezeket az érintettek bankszámlájára. Jelezte: ennek köszönhetően mintegy 1 millió 100 ezer család már a tanévkezdés előtt hozzájut a szeptemberben esedékes családtámogatási ellátásokhoz. Kapcsolódó tartalom Gulyás Gergely: A kormány folytatja a pedagógusbér-emelési programot Hangsúlyozta: a jövő szempontjából nincs fontosabb, mint a közoktatás. A kormányszóvivő jelezte azt is: a kormány a most kezdődő tanévben is biztosítja az ingyenes tankönyveket valamennyi, a köznevelésben és szakképzésben résztvevő diák számára, az önkormányzatokon keresztül pedig továbbra is biztosítja az ingyenes, illetve kedvezményes gyermekétkeztetést a nagycsaládban élő diákoknak, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek, a tartósan beteg vagy fogyatékkal élő gyermeket nevelő családoknak. Kiemelt kép: Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2024. augusztus 22-én. (Fotó: MTI/Soós Lajos)