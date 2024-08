Korda György jubileumi Aréna-koncertje a Dunán

Az év egyik meghatározó könnyűzenei eseményét tűzi műsorra a Duna. Korda György teltházas születésnapi Aréna-koncertjének felvételét augusztus 24-én láthatják a nézők. A Fiatalság & Bolondság című koncerten az énekes és felesége, Balázs Klári a legnagyobb slágereiket adták elő a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséretében.

A Csináljuk a fesztivált! zsűritagjai, Korda György és Balázs Klári legnépszerűbb dalai hangoznak el augusztus 24-én a Dunán – az ismert duett slágerek mellett a 2022-ben az év magyar slágere címet szerző Lady N és az elmaradhatatlan kortalan kedvenc Reptér is felhangzik.

„Mennybemenetel volt, az Arénát megtölteni büszkeség, és azért is különleges koncert volt, mert minden dal más lett a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával”

– összegezte Korda György. Balázs Klári, hozzátette:

„A mi koncertjeinken szeánsz van, az elejétől a végéig együtt énekli velünk a közönség a dalokat”.

Az életműdíjjal elismert házaspár májusban adott nagykoncertet Korda György 85. születésnapja alkalmából. Az Artisjus-, eMeRTon- és Fonogram-díjas énekes meglepetéssel is készült több tízezres rajongótáborának: az eddig még nem hallott My Way feldolgozását adta elő. A Duna nézői az összes dalt újrahangszerelve hallhatják a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséretében, Daru Andrea karmester vezényletével.

