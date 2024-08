Részletes vallomást tett Kiss László bűntársa, aki leleplezte az óbudai korrupciós hálózatot

További részletek derültek ki Kiss László letartóztatásával és az óbudai korrupciós botrány kibontakozásával kapcsolatban a Magyar Nemzet szerint. Két korábbi gyanúsított alkut kötött a polgármester fejéért, valamint Gajda Péter jobbkezének, P. Gábornak a pontos szerepe is kiderült a korrupciós hálózatban.

További részletek derültek ki Kiss László letartóztatásával és az óbudai korrupciós botrány kibontakozásával kapcsolatban – erről ír a Magyar Nemzet a lap birtokába került nyomozati anyagok alapján. A hatóságok 50 személyt vettek őrizetbe, a letartóztatottak között van Czeglédy Gergő alpolgármester is. A hatóságok Kiss László polgármestert tizennyolcmilliós, míg Czeglédy Gergőt százmilliós korrupcióval gyanúsítják.

Ahogy arról a hirado.hu is beszámolt, augusztus 16-án a Budai Központi Kerületi Bíróság elrendelte Kiss László, Óbuda III. kerületi polgármesterének letartóztatását. A pénteki letartóztatás előzményének az augusztus 14-i események tekinthetők, amikor a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) munkatársai és a felkérésükre velük tartó szervek megszállták Óbuda-Békásmegyer önkormányzatát, az akcióban a a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség állománya is közreműködött.

Kiss László őrizetbe vételét követően az ügyészség közleményt adott ki, amely szerint

fiktív, túlárazott szerződéseket kötött az önkormányzat több, a vesztegetési pénzek eredetének és céljának leplezése érdekében létrehozott gazdasági társasággal.

Emellett a KNYF pénzmosással és közbeszerzési eljárás befolyásolásával is gyanúsítja az óbudai polgármestert. A Magyar Nemzet kifejti: a valóságban a színlelt vállalkozási szerződésekben írt szolgáltatást, termékbeszerzést nem a szerződő cégek, hanem más gazdasági társaságok teljesítették a szerződésben vállalt árnál alacsonyabb összegért. Esetenként a vállalt munkát az önkormányzat alkalmazottai végezték el.

A Magyar Nemzet ír még egy „alkuról a polgármester fejéért”, ennek értelmében két korábbi gyanúsított – D. Róbert és F. László – terhelő vallomást tettek Kiss Lászlóra a szabadlábra helyezésükért cserébe.

Az óbudai korrupciós botrány szálai 2021 őszéig nyúlnak vissza, amikor Anonymous leleplező anyagokat – hangfelvételek mellett rejtett kamerás felvételeket is, amelyeken az látszik, ahogy Kiss László korrupciós pénzeket számol egy autóban – tett közzé az interneten, állítása szerint az óbudai botrány egyik szereplője P. Gábor – Gajda Péter, kispesti MSZP-s polgármester jobbkeze –, aki 2020-ig a Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda vezetője volt a XIX. kerületi önkormányzatnál. A felvételek nyilvánosságra kerülését követően többen is feljelentést tettek, valamint jelentkezett az egyik ismeretlen bűntárs még 2021 decemberében, aki a korrupciós hálózat feltérképezésével és a szereplők megnevezésével, valamint önmagára nézve is terhelő vallomásával, továbbá állításainak alátámasztására kép- és hangfelvételeknek az ügyészség részére történő átadásával jelentős mértékben gyorsította meg az eljárást.

„Ők (Kiss László és F. László – a szerk.) választják ki, hogy mely cégek nyerjék el az adott munkákat, az ehhez szükséges önkormányzati döntések Kiss László polgármester utasításai szerint zajlanak. A nyertes cégek a beruházásokat kisebb értékben vagy egyáltalán nem valósítják meg, amit fiktív szerződésekkel és számlákkal oldanak meg. Az így elért fekete jövedelemből visszaosztanak Kiss László polgármesternek, F. Lászlónak, önkormányzati képviselőknek, illetőleg a cégek vezetőinek“

– állította a férfi a Magyar Nemzet szerint.

Kiemelt kép: Kiss László, III. kerületi polgármester (Fotó: MTI).