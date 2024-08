Viharokkal tarkított napsütés: Intenzív zivatarok jönnek az északnyugati térségben

Kedd estig várható időjárás előrejelzés:

A gomoly- és fátyolfelhők mellett általában sok napsütés várható. Délelőtt is kialakulhatnak záporok, zivatarok, de nagyobb számban majd délután alakulhat ki elsősorban az ország északnyugati, nyugati felén – akár több hullámban – zápor, zivatar. Az intenzívebb cellákat elsődlegesen felhőszakadás, de jégeső is kísérheti. Az északi, északkeleti szél a Dunántúlon és az északkeleti harmadban több helyen élénk, néhol erős lesz, zivatarok környezetében is átmenetileg megerősödhet, viharossá fokozódhat a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 37 fok között valószínű, délkeleten lesz a legmelegebb.

Fotó: met.hu

Estére a gomolyfelhők nagyrészt fokozatosan összeesnek, többfelé kiderül az ég, majd hajnalban északnyugaton újra erőteljessé válhat a felhőképződés. Főként a Dunántúlon és a középső országrészben várhatók további záporok, zivatarok, amelyek nyugat felé helyeződnek, miközben csökken a számuk, majd hajnalban az északnyugati tájakon képződhetnek újabbak. A légmozgás átmenetileg a legtöbb helyen mérséklődik, majd északnyugaton északnyugatira fordul a szél és megélénkül. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17 és 23 fok között alakul.