Ünnep és hagyomány – értékeink megőrzése a jövőnk kulcsa

Augusztus 20. Magyarország egyik legfontosabb nemzeti ünnepe, amely Szent István királyra, az államalapítóra, valamint az új kenyér ünnepére emlékeztet. Ezen a napon az egész ország egyesül, hogy megemlékezzen azokról az értékekről és hagyományokról, amelyek évszázadokon át meghatározták a magyar nemzet identitását – írja Király Nóra bloggazda a Családban marad! blogon.

Augusztus végéhez közeledve, készülődve már az iskolai tanév kezdetére, a nyár utolsó családi kikapcsolódását ez az ünnepnap, s vele a hosszú hétvége jelenti. A rendszerváltás óta ez a nap vált a legfontosabb magyar állami ünneppé.

Az ünnepnap története

1891-től lett munkaszüneti nap augusztus 20. Ennek támogatottsága sokáig nem volt egységes, ugyanis a protestáns felekezetek kevésbé lelkesedtek egy alapvetően katolikus gyökerű ünnepért. A Horthy-korszakban új lendületet vett Szent István kultusza és ezzel ez az ünnepnap is – minthogy a revíziós gondolat egyik alapvető hivatkozási pontja volt a Szent István-i birodalom, így kiemelt, revíziós vonatkozású eseménnyé is vált a megünneplése. A két világháború között – vált az ünnep állandó elemévé a tűzijáték. 1938-ban, a Szent István király halálának 900. évfordulóján megtartott Szent István-emlékév keretében emelték szent király napját nemzeti ünneppé.

Szent István Napja

Augusztus 20. elsősorban Szent István királyunk napja, aki a 11. században megalapította a keresztény magyar államot. István király döntései és reformjai biztosították Magyarország fennmaradását és fejlődését a középkori Európában. Az ő nevéhez fűződik a kereszténység felvétele, valamint az államszervezet kialakítása, amely a mai napig meghatározza a magyar nemzeti identitását.

„Ó Szent István, dicsértessél,

menny- és földön tiszteltessél,

de főképpen nálunk ma,

mint országunk istápja!

Kérünk, mint apostolunkat

és az első királyunkat,

Szent István, nézz mennyből le

a szép magyar népekre!

Sok sánta vette járását,

sok vak nyerte meg látását.

Némák kezdtek szólani,

siketek es hallani.

Kérünk, mint apostolunkat

és az első királyunkat,

Szent István, nézz mennyből le

a szép magyar népedre!”

Az “Ó, Szent István, dicsértessél!” kezdetű középkori moldvai csángó eredetű népdalt államalapító I. (Szent) István királyunk tiszteletére énekelik hosszú évszázadok óta.

Az új kenyér ünnepe

Augusztus 20. az új kenyér ünnepe is. Ez a nap a bőséget és a termékenységet jelképezi, amikor az aratás végén az új lisztből készült első kenyér kerül az asztalra. A kenyér, mint a mindennapi élet alapvető eleme, az összetartozást és a közösség erejét szimbolizálja. A vidéki Magyarországon különösen nagy hagyománya van az új kenyér megszentelésének, amely a bőséges termésért való hálaadás kifejezése.

Hagyományaink megőrzése, a jövő záloga

A magyar nemzeti ünnepek, köztük augusztus 20., nemcsak a múlt tiszteletéről szólnak, hanem arról is, hogy hogyan tudjuk ezeket az értékeket átörökíteni a jövő nemzedékeinek. Az ünnep során rendezett programok, mint a tűzijáték, a kenyérszentelés és a néptánc bemutatók mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a hagyományaink élőek maradjanak. A modern világban különösen fontos, hogy ezeket az értékeket ne csak megőrizzük, hanem tovább is adjuk, hiszen ez adja meg a nemzet identitását és tartja össze a közösséget.



Idén is gazdag programokkal várják a családok apara-nagyját, a Szent István-napi programsorozat keretében Budapesten megnézhető a Szent Jobb, a Kossuth téren a tisztavatás és Budai Várban a Mesterségek Ünnepe. A vidéki helyszíneken is páratlan kulturális, zenés-táncos ünnepi események várják a családoka, akik az este csodás fényfontjaként a tűzijátékot is megcsodálhatják.

Ne feledjük, augusztus 20. nemcsak egy pihenésre, kikapcsolódásra alkalmas ünnepnap. Nemzeti ünnepnapunk, mely emlékeztet bennünket magyarokat arra, hogy a múlt értékeinek megőrzése a jövőnk záloga. Ez a nap lehetőséget ad arra, hogy együtt ünnepeljünk, megéljük nemzeti összetartozásunkat, és biztosítsuk, hogy kultúránk és hagyományaink tovább éljenek az elkövetkező generációk lelkében is.

A kiemelt kép illusztráció.