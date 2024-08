Kovács Zoltán: A biztonság érdekében 22 órakor tervezzük elindítani a tűzijátékot

Az időjárás alakulásának függvényében 22 órakor tervezzük elindítani a tűzijátékot – jelentette be Kovács Zoltán, az ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs vezetője Facebook-oldalán kedd este.

A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár bejegyzésében hozzátette:

kérik a tűzijátékra érkezőket, hogy a következő fél órában húzódjanak fedett helyre.

Kovács Zoltán azt is elmondta, hogy ha továbbra is kedvezőtlen változás lesz az időjárásban, az operatív törzs azonnal be tud avatkozni, valamint haladéktalanul tájékoztatást ad.

„Számunkra az emberek biztonsága a legfontosabb!” – tette hozzá az augusztus 20-i ünnep lebonyolításáért felelős operatív törzs vezetője.

