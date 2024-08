Hankó Balázs: A kormány 2038-ra Esztergom Szentkirály nevű városrészét nemzeti emlékhellyé kívánja fejleszteni

A kormány 2038-ra Esztergom Szentkirály nevű városrészét nemzeti emlékhellyé kívánja fejleszteni, amely méltóképpen szolgálja a múltat és az eljövendőt – mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter kedden, Esztergomban.

Hankó Balázs az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából az Erzsébet parkban megtartott ünnepségen arról beszélt, hogy a mai nap, az 1000 éves államiság ünnepe, emlékeztet arra, hogy mi, magyarok, az úgynevezett barátaink jótanácsa nélkül is el tudjuk dönteni, hogy mely értékeket vallunk a magunkénak, ahogyan eldöntöttük azt Szent István király korában is. „Ezek a nemzetet formáló, nemzetet erősítő keresztény hitünkön alapuló értékek, amelyeket továbbra is vallunk, őrzünk, sőt erősítünk” – tette hozzá.

„A magyar nemzetnek nincs szüksége iránymutatásra, mert tudjuk, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk és hol van a helyünk a világban, mi otthon vagyunk Európában”

– mondta a miniszter.

Kiemelt kép: Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter. (Fotó: MTI/Lakatos Péter)