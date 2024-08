Hűsítő nyári záporok teszik elviselhetőbbé a nyomasztó hőséget

A Kárpát-medencét a közeledő hullámzó frontrendszer előterében lévő meleg, nedves, labilis légtömeg tölti ki, ami kedvező feltételeket biztosít záporok, zivatarok kialakulásához a következő napokban is.

Várható időjárás az ország területén kedd éjfélig:

A változó mennyiségű fátyol- és gomolyfelhő mellett napközben nagyrészt sok napsütés várható. Hétfőn főként késő délutántól, estétől alakulhatnak ki záporok, zivatarok a Dunántúlon és az Északi-középhegység térségében. Kedden nagyobb eséllyel és számban a délutáni óráktól az ország északnyugati felén számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az intenzívebb cellákat elsődlegesen felhőszakadás, de jégeső is kísérheti. A Dunántúlon helyenként megerősödik az északi szél, másutt csak zivatarok környezetében lehet erős, viharos széllökés.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 20 fok körül alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 28 és 37 fok között valószínű, délkeleten lesz a legmelegebb.

Időjárási helyzet Európában:

Szárazföldünk keleti részét anticiklon borítja, ezáltal ott nyugodt, száraz, napos idő jellemző.

Ugyanakkor Skandináviától Lengyelországon és az Alpokon át egészen Olaszországig hullámzó frontrendszer húzódik, ennek déli ágán a Mediterráneumban légörvény is képződik. E tájakon változékony, csapadékos, záporokkal, zivatarokkal tarkított az idő. Az Alpokban és attól északabbra fekvő tájakon több helyen is jelentős mennyiségű csapadék hullott, volt, ahol 150 mm körüli csapadékösszeget is regisztráltak.

A kontinens nagyobb részén 30, az Ibériai- és Balkán-félszigeten 35 fok felett alakul a csúcsérték, de Északnyugat-Európában az ilyenkor szokásosnál jóval hűvösebb a levegő, arrafelé csak 20-25 fok közötti értékeket mérnek délutánonként.

