Gyakran felhők takarják el a Napot, de marad a kánikula

Szombaton napközben közepesen, átmenetileg akár erősen felhős időre számíthatunk. Több helyen is előfordulhat zápor, zivatar, egyes részeken időszakos eső is – írják a HungaroMet honlapján.

Szombaton a Dunántúl délnyugati részein valószínű legkevésbé csapadék. A szél csak zivatarok környezetében lesz erős vagy viharos.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 39 fok között alakul, a tartósabban felhős tájakon mérhetjük az alacsonyabb értékeket.

Késő estére 22 és 29 fok közé csökken a hőmérséklet.

Magyarország várható időjárása 2024. augusztus 17-én (forrás: HungaroMet)

Napközben elszórtan, nagyobb eséllyel az északi területeken, estétől egyre inkább a déli tájakon alakulhatnak ki zivatarok. A késő esti órákban is aktív marad a légkör. A zivatarokat viharos széllökés (60-80 km/óra, egy-egy helyen ennél nagyobb is), jégeső (<2 cm) és intenzív csapadék (10-25 mm) kísérheti, lokálisan akár felhőszakadás is lehet – írja a HungaroMet.

Kiemelt kép: Kiszáradt kukoricaföld az Alföldön (Fotó: MTVA/Bizományosi: Oláh Tibor)