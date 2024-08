Hat módszer a lakás belső tereinek növelésére

Hogyan tudunk tágas és élhető, sőt kifejezetten szellős tereket varázsolni egy átlagos, viszonylag kicsi lakásból? Az üveg különböző módon történő használata jelentősen javíthatja a térérzetet otthonában, mivel lehetővé teszi a fény szabad áramlását és nyitottabb, szellősebb érzetet kelt. Az üveg ugyanakkor helytakarékos és nem mellesleg álomszép.

„Csodálatos, hogy az üveg olyan anyag, ami gyakorlatilag az összes létező egyéb anyaggal jól párosítható. Létrehozható belőle olyan produktum, ami tényleg hozzájárul környezetünk színvonalának emeléséhez” – vallja Rákosy Eszter, a Rákosy Glass többgenerációs, építészeti üvegekkel foglalkozó vállalkozás vezetője.

Lássuk, hogyan tudjuk úgy használni az üveget otthonunkban, hogy optikailag növeljük a rendelkezésünkre álló teret! Szerencsére nem kell mindig túlgondolni, egyszerű megoldásokkal is sok mindent kihozhatunk. Íme 6 lehetőség:

1. Üvegfal a tömör válaszfal helyett

Az üveg válaszfal úgy nyitja meg a teret a helyiségek között, hogy a különálló terek megmaradnak, miközben a fény áthatol, és mindkét teret nagyobbnak érezzük. Ideális a nappali és az étkező között, vagy otthoni iroda kialakításánál, ahol egy kis alapterületű helyiség kialakítására van csak lehetőségünk, és azt nem szeretnénk teljesen lezárni.

A különböző felületkezelési eljárásoknak köszönhetően az üvegtáblák lehetnek mintásak, színesek, mattítottak, teljesen vagy részben átlátszatlanok, így mi magunk dönthetjük el, milyen mértékben nyitjuk össze a két helyiséget – az egyéni elképzelések rendkívül pontosan megvalósíthatók.

2. Üveg tolóajtó a hagyományos ajtó helyett

Az üveg tolóajtóval két legyet üthetünk egy csapásra. Ebben az esetben is az üvegtábla a segítségünkre lesz abban, hogy nagyobbnak érzékeljük a teret, ugyanakkor a tolómechanizmussal helyet is megtakarítunk. Ideális olyan helyiségeknél, mint a konyha, a fürdőszoba vagy a hálószoba, illetve ott, ahol a helyszűke miatt nehéz hagyományos ajtót beszerelni.

Egy üveg tolóajtóval úgy tudjuk elválasztani a külső és belső teret, hogy közben a környezetre is szép kitekintést biztosítunk. Nyílhat teraszra, kertre vagy erkélyre, az üveg tolóajtó zökkenőmentes átmenetet teremt a lakás és környezete között. Maximalizálja a természetes fényt, a tágasság, sőt a luxus érzetét keltve egy átlagos lakótérben is.

3. Az üvegkorlát is segítségünkre lehet

Egy üvegkorlát a teraszon szabad kilátást, a lépcsőházban pedig a nyitottság érzetét biztosítja. Növeli a biztonságot vizuális túlterhelés nélkül, elősegíti a fény szabad áramlását, és elegáns, modern esztétikát teremt.

A leglátványosabb hatást teraszok, erkélyek esetében tudjuk elérni, ha választóelemek nélküli üvegkorlátot választunk. Miközben tökéletesen betölti funkcióját, vagyis biztonságot ad, szabad kilátást nyújt a sokszor magasan elhelyezkedő erkélyről. Szabadon tárul elénk a panoráma, nem érezzük magunkat bezárva és korlátozva, ami a közérzetünkre is pozitív hatással van.

4. Üvegfödém beépítése a stratégiai helyeken

Az üvegfödém előnye, hogy a fény a felsőbb szintekről átszűrődhet az alsóbb szintekre. Ez különösen hatásos a többszintes, sötét alsó szintekkel rendelkező otthonokban.

Például, ha üvegfödémet építünk be a földszint és az alagsor közé, az egy nagyobb, összefüggő tér benyomását keltheti. Drámai és modern dizájnelemmel gazdagítja az otthonunkat, és fokozza a függőleges tér érzetét.

Az üvegfödém tökéletesen biztonságos, hiszen nagy teherbírású, nagy igénybevételt is kiálló edzett üvegből készül. „Az elmúlt években az üveg erősítésére vonatkozó technológiák jelentősen fejlődtek. Egyrészt az üveg edzése, hőkezelése, ami biztonságivá tesz egy üveget, másrészt az, hogy több réteget lehet összelaminálni, akár 10 cm-nél is vastagabb szerkezeteket létrehozva” – avat be Rákosy Eszter.

5. Az üveglépcső légies és letisztult

Egy üvegből készült lépcső feltűnő fókuszponttá válhat, amely ráadásul rendkívül praktikus is, mivel átengedi a fényt, elkerülve a lépcső alatti sötét terek kialakulását. Fokozza a nyitottság érzését, kortárs és elegáns hatást kölcsönöz, és megakadályozza a fényáramlás elzárását az otthonon belül. Akárcsak az üvegfödém, az üveglépcső is minden ránehezedő súlyt maximálisan kibír. A lebegő lépcsők látványa nem mindennapi, eleganciát sugároz, és a belső térnek sajátos, légies hangulatot kölcsönöz.

6. Egy innováció is a segítségünkre lehet

A Rákosy Glass innovációja, a többszörösen díjnyertes HELIO Heating fűtő üveg is szóba jöhet, ha helyet szeretnénk megtakarítani. Miről van szó? A fűtő üveg önálló fűtési megoldásként is alkalmazható, vagyis a nyílászárók üvegpaneljeit használhatjuk a kellemes beltéri hőmérséklet megteremtésére, és nincs szükség fűtőtestek beszerelésére. Ezt az ötletet valósították meg például a Kástu Kabinházak, amelyeknél fontos volt a kis, 36 négyzetméteres alapterület minél előnyösebb berendezése.

A fenti üvegelemek beépítésével nagyobb tér illúzióját kelthetjük, elősegítjük a természetes fény áramlását, és olyan modern, nyitott kialakítást érhetünk el, amellyel nagyobbnak és hívogatóbbnak tűnik majd otthonunk. A nagy üvegfelületek ugyanakkor a környezetre is szép kitekintést biztosítanak, amelytől a négy fal közé való bezártság érzése is enyhül.

Nem szabad megfeledkeznünk az üvegfelületek praktikumáról sem: az üveg könnyen tisztítható és kopásálló. Változatos megmunkálási technológiák teszik lehetővé, hogy a fantáziánk szabadon szárnyaljon, és bármilyen elképzelésünk megvalósítható legyen, ha üvegről van szó, ahogy Rákosy Eszter vallja: „Az üveg, ahelyett hogy bezárná a világunkat, szélesre tárja a képzelőerőnk kapuit kreativitásunk és teremtésünk előtt.”