Divatbemutató és aratókoszorús felvonulás is lesz a Mesterségek ünnepén

A mesterségek bemutatkozása mellett folkTrend! divatbemutató, ünnepélyes kenyéráldás és aratókoszorús felvonulás is szerepel a Mesterségek ünnepe programjai között augusztus 17. és 20. között a budai Várban - hangzott el a közmédiában csütörtökön.

V. Németh Zsolt, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára, a magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos az M1 aktuális csatornán elmondta: a rendezvény fő eleme a kenyéráldás, hiszen a kenyér szakrális elem, emellett a mai napig a legalapvetőbb élelmiszerünk.

Hozzátette: jó látni, hogy amikor a frissen sütött kenyeret felemelik a színpadra, akkor azzal a mozdulattal, ahogy az őseink is tették, belekarcolják a keresztet. Ha ezek a szokásaink megmaradnak, a magyar életmód is tovább fog élni – hangsúlyozta.

A divatbemutatóval kapcsolatban kifejtette: a folkTrend! az egykori viseleteket népszerűsíti újragondolva, akár az anyagok használatában, akár díszítményében, formavilágában, technikájába. Kiemelte: a magyar díszítőművészet, a magyar viseleti kultúra olyan gazdag, hogy minden évben tudnak valami újszerűt mutatni.

Igyártó Gabriella, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége ügyvezető igazgatója az M1 csatornán kiemelte: több mint 60 kézműves közösség van a Kárpát-medencében, amelyeknek ez a rendezvény az évenkénti örömünnepe, találkozója.

Szeretnék minél több emberrel megismertetni a kézműves hagyományokat, amelyekben több száz éves tudás halmozódik fel.

A rendezvényre 800 kézműves mester érkezik a Kárpát-medencéből, külföldről pedig csaknem 200 – közölte az ügyvezető igazgató, hozzáfűzve: a török-magyar kulturális évadhoz kapcsolódva török mesterek is bemutatkoznak, többek között egy festési technikával, emellett Dél-Koreából, Közép-Ázsiából is érkezik szövő, nemezelő, ötvös, kalligráfus és bábkészítő is. A magyar résztvevők közül felhívta a figyelmet a Zala Megyei Népművészeti Egyesületre, amely egy különleges fejdíszt mutat majd be.

A Kossuth Rádióban azt is elmondta: a Mesterségek ünnepén a népi kézművesség, a kézműves mesterségek teljes palettája megjelenik. A fesztivál lényege, hogy interaktív módon, látványműhelyekben mutassák be a mesterségeket, a közönség pedig beszélgethessen is egy-egy mesterrel. Mint mondta, ezen a rendezvényen ismereteket lehet szerezni és pályaválasztási tanácsadás is folyik, hiszen szeretnék megszólítani a fiatalokat, hogy ennek a területnek is legyen jövője.

