Augusztus 20. – Nagysikerű történelmi filmek és premierek a közmédia csatornáin

Televíziós premierrel várja nemzeti ünnepünkön nézőit a Duna. Az ország háza című nagyszabású dokumentumfilm mellett történelmi alkotások, mint a Sacra Corona, vagy a Honfoglalás is látható a közmédia televíziócsatornáinak kínálatában. Az M5 kulturális csatorna a Királyok, sírok, gének című ismeretterjesztő filmet tűzi műsorára, amelyben neves kutatók, tudósok vizsgálják az Árpád-házi királyok genetikai állományát.

Augusztus 20-án először lesz látható az M5 kulturális csatornán Az Árpádok felemelkedése című, kosztümös jelenetekkel gazdagon illusztrált ismeretterjesztő film. A 13:55-kor kezdődő Álmos és Árpád vezér nyomába eredő alkotás a regéken túl, a korabeli források feldolgozásával, neves szakemberek közreműködésével mutatja be a magyarok korai történelmét és a következő évszázadokat meghatározó Árpád nemzetség egyedülálló felemelkedésének történetét. 14:50-től az Álomkeringő című zenés romantikus vígjátékot kínálja a csatorna, Sárdy János és Zsilley Margit főszereplésével. Este a Balázs Béla-díjas rendező, Koltay Gábor Honfoglalás című alkotását láthatják, az M5-ön szintén először. A csatorna ünnepi filmkínálatában 20:35-től szerepel az 1996-ban bemutatott történelmi film, amelyben Árpád vezér szerepében a világhírű olasz színművész, Franco Nero látható, míg Álmos fejedelmet, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas Sinkovits Imre alakítja.

Augusztus 21-én 13:35-től a Királyok, sírok, gének című ismeretterjesztő filmet tűzi műsorára a csatorna. Az alkotás bemutatja a tudomány különböző szakterületein dolgozó,

neves tudósokból álló kutatócsoport munkáját, amely a legmodernebb technika felhasználásával vizsgálja az Árpád-házi királyok genetikai állományát.

Az államalapítás ünnepén lesz Az ország háza című nagyszabású dokumentumfilm televíziós premierje a Dunán. Az Országház építészeti, történelmi és iparművészeti gazdagságát, a monumentális épület csak kevesek által látogatható részeit és a magyar történelem emblematikus pillanatait mutatja be a tavaly tavasszal forgatott, látványos film, amelyet 15:35-től tűz műsorára a csatorna. Az ünnepi tűzijátékra a 20:05-kor kezdődő Hungarikum Gálakoncerttel hangolja nézőit a Duna. Az Indulj el egy úton alcímet viselő, a debreceni Nagyerdei Szabadtéri Színpadon rögzített, több mint 100 színpadi közreműködőt felvonultató zenei műsor páratlan módon idézi meg kulturális értékeinket és ígér felejthetetlen nyáresti élményt. Nem múlhat el államalapításunk ünnepe az István, a király című rockopera nélkül. A 2023-ban, a Papp László Budapest Sport Arénában rögzített, az ősbemutató 40. jubileuma alkalmából készült előadást 21:30-tól vetíti a Duna. A tematikus filmek sorát a Sacra Coronával zárja a csatorna, 23:20-tól Koltay Gábor alkotásában Szent László király korát és a Szent Korona kialakulásának történelmi időszakát ismerhetik meg.

A Duna World is ünnepi filmeket kínál e napon. Augusztus 20-án 18 órától az 1981-ben készült, Az a szép fényes nap című magyar tévéjáték 994-be viszi vissza a nézőket, ekkor gyűltek össze Európa királyságainak követei Vajknak, Géza fejedelem fiának megkeresztelésére. A Tőkéczki és Takaró: történelem és irodalom mindenkinek című műsor is kapcsolódik Magyarország hivatalos állami ünnepéhez. A 21:30-tól látható adás azt mutatja be, hogyan alakult ki, és változott meg ez az ünnep az elmúlt évszázadokban. 21:55-kor dokumentumfilmmel zárja ünnepi kínálatát a csatorna. A Győzelemről énekeljen! című 2021-es alkotás 1938 májusát helyezi középpontjába, amikor Magyarországra figyelt a katolikus világ. Ekkor tartották a XXXIV. Eucharisztikus világkongresszust Budapesten, a korabeli Európa utolsó közös, békés rendezvényét.

Az M2 Gyerekcsatorna két magyar animációs filmmel várja kisebb és nagyobb nézőit az ünnepnapon. 8:05-től láthatják az 1982-ben készült Vízipók – csodapók című 75 perces animációs filmet, amelynek forgatókönyvírója a 97 éves korában nemrég elhunyt Kertész György. Délutánra sokak kedvenc rajzfilmjével, a Szaffival is készül a csatorna: 17:15-től várja a nézőket Jókai Mór A cigánybáró című műve alapján 1984-ben készült mesefilm.

Kiemelt kép: A megújult Mátyás-templom homlokzata, előtérben Szent István király szobrával (Stróbl Alajos alkotása) a Budai várban, 2013. március 4-én (Fotó: MTVA/Bizom.: Balaton József)