Soltész Miklós: Több mint tizenegyezer ukrán gyermek nyaralt Magyarországon

Több mint tizenegyezer ukrajnai gyerek nyaralhatott a háború kitörése óta eltelt két és fél évben Magyarországon, elsősorban a karitatív szervezetek jóvoltából – közölte a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szerdán Gyenesdiáson.

Soltész Miklós a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács elnökeként árván vagy félárván maradt ukrajnai gyerekek táborába látogatott el, ahol arról számolt be, hogy összesen 11 400 gyermek jöhetett Magyarországra, az idén a számuk meghaladja a négyezret. Magyarország erején felül mindent megtesz azokért, akik a két és fél éve tartó háború elszenvedői; nem fegyverrel, lőszerrel vagy katonákkal támogat, hanem „minden eszközzel a béke megteremtéséért dolgozik” – fogalmazta meg az államtitkár.

Az Országos Rendőr-főkapitányság és a Katolikus Karitász magyar kormányzati támogatással szervezett táborában Soltész Miklós arról is beszélt, hogy „a nagyhatalmak akaratából és érdekéből” zajló értelmetlen háború milyen szenvedést okoz nemcsak a katonáknak, hanem a családtagjaiknak, gyerekeiknek is.

Magyarország már a kitörése óta minden segítséget megad azoknak, akik menekültek vagy ott élőként elszenvedői a háborúnak.

Kifejtette: 2022 februárja óta 1 millió 380 ezernél is több menekült érkezett Magyarországra, közülük 46 ezren nyújtottak be és kaptak menedékes kérelmet, 235 ezren pedig ideiglenes tartózkodási engedélyt. A magyarországi karitatív szervezetek 5333 tonna, mintegy 13 milliárd forint értékű árut vittek ki segélyszállítmányaikkal Ukrajnába, a határokon most is működő segítségpontokon pedig 670 ezer embernek nyújtottak valamiféle támogatást. Minden fenyegetés, brüsszeli pénzmegvonás ellenére, Magyarországnak a béke megteremtése és a humanitárius segítségnyújtás a küldetése.

Magyar emberek nem vesznek részt a háborúban, így is sok a véráldozat a kárpátaljai magyarság oldaláról – hangsúlyozta Soltész Miklós.

Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója elmondta: háromszor egy-egy hetes turnusban összesen 90 árva, félárva ukrán gyermek érkezett kísérőjével a Balaton-parti táborba, ahol igyekeznek valódi, tartalmas kikapcsolódást biztosítani számukra. Kiss Imre, a rendőrségi szervező Közép-európai Kiképző Központ vezetője közölte: kell néhány nap, mire a traumatizált gyerekek valóban gyereknek érzik magukat. Sokszor éjszakai is felriadnak, gyakran légitámadástól félnek, nehezen teszik túl magukat az otthonukban történteken.

Vereckei Csaba, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője jelezte: olyan élménypedagógiai módszerekkel érkeztek munkatársai a táborba, amelynek révén közös sütögetéssel, játékokkal próbálják feledtetni a gyerekek szomorú tapasztalatait.

Kiemelt kép: Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. (Fotó: MTI/Filep István)