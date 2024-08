Életében egyszer fogott halat Frenreisz Károly

Gyerekkora óta sok időt tölt nyaranta víz közelében, főként a Balatonon Frenreisz Károly. A Csináljuk a fesztivált! zsűritagjaként is ismert Kossuth-díjas rockzenész, zeneszerző nagy kedvence a vitorlázás, ami mellett néha horgászni is szokott. Ehhez kapcsolódó élményét is megosztotta a Nyár 24 nézőivel.

A Duna nyári magazinműsorában látható Emlékkép című kisfilmsorozatban idézte fel kedves nyári emlékeit Frenreisz Károly. „A Balaton a mindenem szinte nulla kilométeres koromtól kezdve, még egyéves sem voltam, amikor nyáron lejöttünk ide a szüleimmel" – mondta a rockzenész kitérve arra, hogy a vitorlázás 11-12 éves kora óta nagy kedvence, amit most már unokáival is előszeretettel űz. Az Emlékkép adásában a vízhez kapcsolódva egy horgászáshoz kötődő élményét is megosztotta a nézőkkel. „Életem egyetlen halát Balatonszemesen, zuhogó esőben fogtam. Csak be volt lógatva egy bot a vitorlás oldaláról, csali nélkül." „Aztán észrevettem, hogy lement az úszó, én felkaptam a botot és láttam, hogy a horogba beakadt egy dévérkeszeg" – mondta, hozzátéve amolyan „kocahorgásznak" számít. Kiemelt kép: Frenreisz Károly zsűritag a Csináljuk a fesztivált! című műsor első elődöntőjének felvételén a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) óbudai stúdiójában 2022. szeptember 21-én. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)