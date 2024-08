Megdőlt az országos melegrekord, meghosszabbították a hőségriasztást

Megdőlt a mai országos melegrekord, emellett vasárnapig meghosszabbították és harmadfokúra emelték a hőségriasztást! – írta közösségi oldalán a HungaroMet Nonprofit Zrt.

Az előzetes adatok szerint megdőlt a napi melegrekord: a Bács-Kiskun vármegyei Kelebián délután 40,7 Celsius-fok volt kedden – közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán. Azt írták, az erre a napra vonatkozó korábbi rekordot, 39,8 fokot Kaposváron mérték még 1946-ban.

Szerdától vasárnapig harmadfokú hőségriasztás lép érvénybe

Az országos tisztifőorvos a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzése alapján az ország egész területére vonatkozóan korábban elrendelt hőségriasztását szerda 0 órától harmadfokúra emelte, és vasárnap 24 óráig meghosszabbította.

Fokozott odafigyelést igényelnek a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők, emellett ügyelni kell a házi kedvencekre is.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt kéri a lakosságtól, hogy a nagy melegben fogyasszanak több folyadékot, elsősorban vizet. Még egy félárnyékban parkoló jármű utastere is rövid idő alatt életveszélyesen felmelegedhet. Ha bárki autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot.

Az autóval közlekedőket különös óvatosságra intik, rájuk is kedvezőtlen hatással lehet a nagy meleg. Akik a szabadságukat vízparton töltik, kerüljék a déli órákban a napozást, hűtsék le magukat, mielőtt a vízbe mennének, felhevült testtel semmiképpen ne ugorjanak a vízbe. Várandós nők csak mértékkel tartózkodjanak a napon, ha testhőmérsékletük túlzottan felmelegszik, az káros lehet a baba egészségére – figyelmeztetnek.

Hozzátették: a szabadban végzett intenzív fizikai tevékenység hőgutát okozhat, ebben az állapotban a magas testhőmérséklet károsíthatja a sejteket és a hőszabályozó központot.

A katasztrófavédelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyet bárki igénybe vehet.

Az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, vagyis tilos erdőkben és azok kétszáz méteres körzetében tüzet gyújtani. A melegben gyakrabban riasztják a tűzoltókat szén-monoxid miatt is, mert a kéményben légdugó alakulhat ki.

Az országos tisztifőorvos által kiadott hőségriasztások híre a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által üzemeltetett VÉSZ applikáción keresztül is elérhető. A VÉSZ felhasználói már a riasztás kihirdetésekor rövid szöveges üzenetben értesítést kapnak annak időtartamáról és fokozatáról.

Hétvégén jöhet az enyhülés

Kedd délután és szerdán is napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, éjjel általában kiderül az ég, de az éjszaka második felében délnyugaton átmenetileg megnövekedhet a felhőzet.

(Forrás: HungaroMet)

Kedd délután néhol – főként az északnyugati, kisebb eséllyel az északi tájakon –, szerdán pedig az északkeleti harmadot kivéve helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. Emellett a hajnali órákban délnyugaton sem kizárt egy-egy csapadékgóc kialakulása.

Kedd délután az északi, északkeleti, szerdán már a keleti, délkeleti szél élénkülhet meg helyenként, zivatarokat erős, viharos széllökés is kísérheti.

(Forrás: HungaroMet)

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jellemzően 18 és 24 fok között várható, de északkeleten helyenként ennél pár fokkal, míg a hidegre hajlamos helyeken több fokkal hűvösebb lehet.

(Forrás: HungaroMet)

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán döntően 33 és 38 fok között várható, ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket északkeleten, magasabbat a Dél-Alföldön mérhetnek. Utóbbi területeken akár 40 fok köré is forrósodhat a levegő.

(Forrás: HungaroMet)

Európába dél felől érkezik a forró, szubtrópusi eredetű levegő és ez a hőkupola tartósan itt marad a térségünkben.

A kontinens legnagyobb részén 30 Celsius-fok felett alakul a csúcshőmérséklet, de dél-Európában nem ritkák a 35 feletti értékek, helyenként a 40 fokot is eléri, illetve kevéssel meghaladja a csúcsérték. A forró levegő eljut a magasabb földrajzi szélességekre is, emiatt a következő napokban Skandinávia déli részén is jelentősen emelkedik a hőmérséklet.

Az előrejelzés szerint a következő napokban is megmarad az átlagosnál jóval melegebb idő, a kontinensen Közép-Európában és a Kárpát-medencében lesz a legmelegebb.

Az előrejelzések szerint a hosszú hétvégén érkezhet olyan hidegfront, ami enyhülést hozhat.

A HungaroMet Zrt. szerdára a legmagasabb, piros figyelmeztetést adta ki Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyére, a két vármegyében a napi középhőmérséklet 29 Celsius-fok felett alakulhat. Csütörtökön már Baranya, Tolna, Fejér, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékben alakulhat 29 Celsius-fok felett a napi középhőmérséklet. Pénteken pedig már az ország déli és középső részein is 29 Celsius-fok felett alakulhat a középhőmérséklet: piros figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat Baranya, Tolna, Fejér, Bács-Kiskun, Pest, Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés vármegyében.

Kiemelt kép: illusztráció / MTI