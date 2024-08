Csütörtöktől változik a fővárosi közösségi közlekedés a nemzeti ünnep miatt

Már csütörtöktől érvénybe lépnek változások és korlátozások a budapesti közösségi közlekedésben az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódóan – közölte a Budapesti Közlekedési Központ kedden.

Azt írták, átadják a gyalogosoknak a Széchenyi Lánchidat, ezért ebben az időszakban a 105-ös, a 178-as, a 210-es és a 216-os autóbuszok a Erzsébet hídon át közlekednek.

A Lánchíd lezárása augusztus 21-én reggel 6 óráig tart, az államalapítás ünnepén este 8 órától gyalogos forgalom sem haladhat rajta.

Az elkövetkezendő napokban a Margit híd, az Erzsébet híd és a Szabadság híd járdáit is lezárják több ütemben.

Hozzátették: korlátozásra kell számítani szerda estétől a budai Vár területén is, ami a 16-os buszcsaládot is érinti. Változik a Várkert rakpart, a Műegyetem rakpart, az Alkotmány utca és a Kossuth tér közösségi közlekedése is.

Közölték, a hét közepén még időszakosan, csütörtök hajnaltól pedig teljesen lezárják a Budai alsó rakpartot a Pázmány Péter sétány és az Üstökös utca között. A Pesti alsó rakpartot a Margit híd és a Közraktár utca között péntek este 10 órától zárják le.

A Magyar Ízek Utcája rendezvényhez kapcsolódóan lezárják a Lánchíd utcát péntek hajnalban, szombaton pedig a Várkert rakpartot.

A lezárások jövőhét szerdáig tartanak. Az ünnepi programok miatt a Műegyetem rakparton, a Budafoki úton, az Alkotmány utcán és a Szabadság hídon is lehet számítani lezárásra. Biztonsági okokból több MOL Bubi gyűjtőállomás sem üzemel majd a Clark Ádám és a Szent Gellért téren. A közlekedési központ a közösségi közlekedés, különösen a metrók használatát javasolja.