Megújult a Szent István-nap mobilalkalmazása

Ezeréves ünnep, 21. századi élmény; megújult mobilapplikáció és honlap segítségével tájékozódhatnak a látogatók az idei Szent István-napi eseményekről, rendezvényhelyszínekről és a négynapos ünnepségsorozattal kapcsolatos minden tudnivalóról, ezáltal gördülékenyebben tervezhetik meg programjaikat és korszerű felhasználói élményben lehet részük – közölték a szervezők hétfőn.

Azt írták, a mobilalkalmazás új, felhasználóbarát felülete lehetővé teszi, hogy a fesztiválozók könnyedén eligazodjanak a gazdag programkínálatban, a fejlett keresési funkciónak és az intuitív menürendszernek köszönhetően pedig villámgyorsan rátalálhatnak az őket leginkább érdeklő eseményekre.

Az alkalmazás kapott egy új chatbot funkciót is, amely azonnali válaszokkal és személyre szabott segítségnyújtással áll rendelkezésre, így egyetlen kérdés sem marad megválaszolatlanul – emelték ki.

Hozzátették, szintén újdonság az útvonaltervező, amelynek segítségével a rendezvénysorozat résztvevői időt megtakarítva, hatékonyan közlekedhetnek a különböző helyszínek között, a személyre szabható lista funkció pedig mostantól bárki számára lehetővé teszi, hogy összeállítsa saját, egyedi programtervét.

Az alkalmazás fejlesztői a kezdőoldalt is megújították, az itt megjelenő, folyamatosan frissülő hírfolyam naprakész információkkal látja el a felhasználókat az ünnepségsorozat minden mozzanatáról. A szentistvannap.hu címen elérhető weboldal is jelentős átalakításon esett át, az új, még áttekinthetőbb programtábla helyszínek szerinti bontásban mutatja be az összes eseményt és rendezvényt.

A kiemelt előadók és programok külön szekciója biztosítja, hogy senki ne maradjon le a legnépszerűbb eseményekről, az újragondolt szűrőrendszer pedig lehetővé teszi, hogy a vendégek könnyedén megtalálják az érdeklődési körüknek megfelelő elfoglaltságot, legyen szó koncertekről, családi eseményekről vagy kulturális rendezvényekről – áll a közleményben.

Jelezték: a Szent István Nap elnevezésű hivatalos mobilalkalmazás letölthető a legnagyobb alkalmazásáruházakból, de azoknak, akik tavaly is használták az applikációt, elegendő frissíteniük a korábbi verziót.