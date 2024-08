Rétvári Bence: A southporti gyermekgyilkosságok és a bécsi terror vészjelzés Európának

A southporti gyermekgyilkosságok és a bécsi terror vészjelzés Európának, „rendkívüli veszélybe került a közbiztonság a migráció miatt” – fogalmazott Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szombati közleményében.

Azt írta, az elmúlt hetek eseményei ismét bebizonyították, hogy az erőltetett migráció veszélyt jelent Európa közrendjére és biztonságára, és az európai emberek nyugodt életére.

Hangsúlyozta: nap mint nap egyre ijesztőbb események történnek. Bécsben, Európa legélhetőbbnek minősített fővárosában lemondták Taylor Swift három megakoncertjét terrorveszély miatt. Angliában másfél hete nem tud a rendőrség úrrá lenni az utcai zavargásokon, melyek azért robbantak ki, mert egy afrikai hátterű migráns fiatal három kislányt megölt és tizenegy embert megsebesített. Spanyolországban algériai bevándorlók halálra késeltek, majd lefejeztek egy spanyol férfit a nyílt utcán Valencia belvárosában. Svédországtól Olaszországig naponta történnek megrázó esetek, amik a migráció nélkül soha nem történtek volna meg – sorolta az államtitkár.

Ha nem lenne migráció, akkor nem lennének no-go zónák, és biztonságosabbak lennének a nyugat-európai nagyvárosok. A migrációpárti politikusok továbbra sem hajlandók szembenézni a valósággal: a toleranciát hangoztatják, és ezért beáldozzák a közbiztonságot is. Elképesztő, hogy már zsigerből migránsok mellé állnak, és nem a saját országuk „őslakos” polgárai és a biztonság mellé – vélekedett Rétvári Bence. Kiemelte: már nemcsak azok követnek el bűncselekményeket, akik nemrég érkeztek Európába, hanem sok esetben a bevándorlók Európában született gyerekei is. Mindez azért történhet meg, mert Európa nem tudta és nem is akarta integrálni őket.

„Mert ahol nincs kulturális öntudat, ott kulturális integráció sincs!”

– szögezte le az államtitkár. Hozzátette: a migráció halálos áldozatai sem hatják meg a brüsszeli vezetést, migrációs paktumot fogadnak el és a bevándorló kvótákat erőltetik.

Mint írta, Magyarország továbbra is ellenzi az illegális migrációt és megvédi az ország külső határát. Míg nálunk közel 60 százalékkal csökkent a bűncselekmények száma, addig a migrációpárti országokban romlik a közbiztonsági helyzet. Míg az izraeli futballválogatott is Magyarországon játszik, mert itt vannak a legnagyobb biztonságban Európában, addig a migrációpárti országokban ijesztő magasságokba szökött fel az antiszemita támadások száma. Míg a migrációpárti országokban koncertek maradnak el terrorveszély miatt, addig Magyarországon több százezer fiatal biztonságban fesztiválozhat. A tények minket igazolnak – summázta az államtitkár.

„Az európai polgárok csak akkor lehetnek biztonságban, ha gyökeresen megváltozik a brüsszeli politika, és a migráció szervezése helyett a migráció megállítása lesz a cél”

– fogalmazott Rétvári Bence.

