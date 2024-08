AM: Fókuszban az élelmiszer-gazdaság

Az élelmiszer-gazdaság kiemelt jelentőséggel bír a magyar gazdaságban, amely az elmúlt években számos kihívással szembesült, de ennek ellenére is folyamatosan képes volt alkalmazkodni és fejlődni – jelentette ki Nobilis Márton, az Agrárminisztérium (AM) élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára a Kelet-magyarországi Agrárfórumon, Hajdúböszörményben a szaktárca tájékoztatása szerint.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a szektor versenyképességének és fenntarthatóságának megőrzése érdekében a kormány 2015-ben stratégiai ágazattá minősítette az élelmiszeripart, és a fejlesztésre jelentős támogatási forrásokat biztosított. 2014-től 2023. év végéig az élelmiszeriparba áramlott támogatások nagysága elérte a 801 milliárd forintot – írják a közleményben.

Nobilis Márton kiemelte, a magyar kormány elkötelezett az élelmiszeripar további fejlesztése mellett azért, hogy biztosítsa a szektor versenyképességét és fenntarthatóságát, valamint hozzájáruljon a nemzetgazdaság növekedéséhez. Az élelmiszeripar tehát nem csupán gazdasági érdek, hanem nemzeti ügy is, hiszen a magyar termékek minősége és megbízhatósága világszerte elismert.

A szektor gazdasági jelentősége vitathatatlan, hiszen az élelmiszeripar az egyik legnagyobb részt képviseli a nemzeti GDP-ben, jelentős szerepet játszva a gazdasági stabilitásban és növekedésben.

Emellett az ágazat az egyik legnagyobb munkaadó, amely közvetlenül és közvetetten is számos munkahelyet teremt a mezőgazdaságban, a feldolgozóiparban, a logisztikában és a kereskedelemben, különösen a vidéki területeken – olvasható a közleményben.

A minisztérium tájékoztatása szerint az államtitkár rávilágított arra is, hogy a szakemberhiány komoly kihívást jelenthet az iparág számára. A megfelelően képzett munkaerő azért is fontos, mert növeli a termelési kapacitást és elősegíti az innovációt. A magyar kormány elkötelezett ezért az agrárszakképzés fejlesztése mellett is, hiszen ez kulcsfontosságú a mezőgazdaság jövője szempontjából. Így nagy figyelmet kap az agrárszakképzés fejlesztése, a modern technológiák elsajátítása révén ugyanis a fiatalok naprakész ismeretekkel léphetnek a munkaerőpiacra.

Nobilis Márton ismertette, hogy

az Élelmiszeripar Bajnokai Program keretében a kormány a magyar élelmiszeripar kiemelt szereplőinek fejlesztésére fókuszál.

A program célja a hazai alapanyagokra építő, magas hozzáadott értékű termékeket előállító vállalatok támogatása, amely által ezek a cégek a világpiacon is megállják a helyüket. Ez által biztosítható, hogy a magyar élelmiszeripar versenyképes maradjon, és a magyar családok asztalára mindig kiváló minőségű, magyar élelmiszer kerüljön.

Hozzátette, a kormány célja továbbá egy olyan integrált élelmiszerlánc létrehozása, amely hosszú távon garantálja a termelés és az élelmiszerellátás biztonságát, miközben hozzájárul a vidéki közösségek megerősítéséhez is. Az Élelmiszeripar Bajnokai Program nemcsak a nagyvállalatok, hanem a kistermelők számára is új lehetőségeket biztosít, hogy versenyképesen és biztonságosan tudjanak élelmiszert előállítani.

A következő időszakban kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy az élelmiszer-gazdaságot támogató pályázatok széles körben elérhetőek legyenek, segítve ezzel a szektor versenyképességének növelését és a szakemberhiány mérséklését – mondta az államtitkár az Agrárminisztérium közleménye szerint.