A BKK a közösségi közlekedést ajánlja a Sziget fesztivál megközelítésére

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) idén is a közösségi közlekedést ajánlja a Sziget Fesztivál megközelítésére: az elmúlt évekhez hasonlóan augusztus 7-től 13-ig a H5-ös HÉV sűrűbben és éjjel-nappal közlekedik a Batthyány tér és Aquincum, illetve Szentendre között, az érintett éjszakai járatok pedig megnövelt kapacitással járnak – közölte a vállalat szombaton.

Azt írták, hogy a H5-ös HÉV Filatorigát állomásán ideiglenes jegyértékesítő pont is elérhető lesz, de a látogatók hasznos információkat kaphatnak a BKK weboldalán is. A Sziget CityPass by Budapest Card karszalaggal idén is díjmentesen vehető igénybe a közösségi közlekedés a fővárosban – jelezték.

Kitértek arra is, hogy a fesztivál miatt lezárták augusztus 2-án, pénteken 20 órától augusztus 15-én, csütörtökön 20 óráig a Budai alsó rakpart északi szakaszát a Mozaik utca és a bevásárlóközpont parkolója között. A fesztiválhelyszín környékén – különösen a Mozaik utcánál – jelentősen megváltozik a forgalmi rend, illetve a megszokottnál jóval több gyalogosra kell számítani.

Augusztus 5. és 13. között naponta 13 órától hajnali 3 óráig időszakosan lezárják a Budai alsó rakpartot a Mozaik utca és a Margit híd között, továbbá a Mozaik utcát is. A fesztivál ideje alatt a Szentendrei úton a délutáni és az esti órákban a szokottnál jóval erősebb forgalom várható – jelezték.

A közlemény szerint a rendezvény szervezői arra hívták fel a fesztiválra érkezők figyelmét, hogy a gyalogos útvonalak a korábbi évekhez képest megváltoztak: a HÉV Szentlélek téri megállója közelében lévő H-hídi bejáraton idén már gyalogosok és kerékpárosok sem mehetnek be a Szigetre.

A HÉV-vel érkezve tehát mindenképp Filatorigátnál érdemes leszállni, ahonnan néhány perces sétával érhető el a Sziget K-hídnál lévő főbejárata – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mónus Márton)