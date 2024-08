BKK: augusztus közepétől Kőbányáig jár a 75-ös troli

Hosszabb útvonalon, a Jászai Mari tértől egészen Kőbánya központjáig jár augusztus közepétől a 75-ös trolibusz, a vonal meghosszabbítása egyelőre tesztüzemben történik – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.

Azt írták: augusztus 17-től járnak hosszabb útvonalon a trolibuszok, amelyek

a Puskás Ferenc Stadion és a kőbányai végállomás közötti szakaszon részben önjáró üzemmódban, akkumulátoros hajtással közlekednek majd.

A 75-ös trolibusz mellett betétjárat is közlekedik majd 75A jelzéssel a Puskás Ferenc Stadion és a Jászai Mari tér között. A 75-ös trolibusz menetrendje a BKK oldalán, valamint a BudapestGO alkalmazásban is elérhető. Később több útvonalat is összehasonlíthatnak majd az utasok és szakemberek.

A tesztüzem első ütemében, augusztus 17-től a trolik a Pongrácz úton, a Kőrösi Csoma Sándor úton és az Állomás utcán keresztül érik el Kőbánya alsó vasútállomást – írták. A további ütemekről és útvonalakról a BKK később ad tájékoztatást. A társaság ügyfelei a tesztüzem kezdetétől kifejthetik véleményüket a trolibuszok közlekedéséről a BKK oldalán, illetve a járműveken található kérdőívek segítségével.

Közölték: a tesztidőszak ideje alatt a Kőbányáig meghosszabbított 75-ös trolibuszok pluszkapacitásként közlekednek a Puskás Ferenc Stadion és Kőbánya központja között.

A végleges útvonalat, menetrendet és kapcsolódó részletkérdéseket az üzemeltetési tapasztalatok és lakossági visszajelzések alapján az év második felében alakítják ki a BKK szakemberei – olvasható a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba)