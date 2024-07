Pótfelvételit hirdet az Óbudai Egyetem

Az Óbudai Egyetem új szakokat, illetve meglévő szakokat új képzési helyszínen is meghirdet a pótfelvételi keretében. A fiatalok augusztus 7-ig adhatják be a jelentkezésüket energetikai mérnöki alapképzésre, valamint szerkezet-építőmérnöki és fenntarthatósági energetikai mérnöki mesterszakra, illetve a jászberényi képzési helyszínt is választhatják – tájékoztatta Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora az MTI-t.

A fentieken túl műszaki, informatikai és gazdasági területeken piacképes diplomát nyújtó képzésekre jelentkezhetnek a pótfelvételizők. Az egyetem több szakon hirdet állami ösztöndíjas helyeket is. Az Óbudai Egyetem alap- és mesterszinten, illetve felsőoktatási szakképzés formájában is biztosít lehetőséget a felsőfokú tanulásra a pótfelvételi eljárás során. A pótfelvételi eljárásban jelentkezhetnek műszaki, informatikai, természettudományi, gazdaságtudományi, valamint pedagógiai területeken Budapestre, Ceglédre, Salgótarjánba és Székesfehérvárra. Új képzések Az energetikai mérnöki alapképzés az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán indul szeptembertől Budapesten. A hét féléves műszaki képzés elvégzése után a hallgatók jelentős szerepet foglalhatnak el a nemzeti energiaellátásában. A szerkezet-építőmérnöki mesterképzési szak nappali munkarendben indul és három félév a képzés ideje. A hallgatók a képzés végén képesek lesznek az építőmérnöki létesítményekkel kapcsolatos szerkezet-építőmérnöki vonatkozású műszaki fejlesztési, kutatási, irányítási, projektmenedzseri feladatok önálló ellátására, továbbá bonyolult és speciális mérnöki létesítmények tervezésére és szakértésére is – részletezik a közleményben. Kapcsolódó tartalom Hankó Balázs: Már második éve több mint 90 ezren nyernek felvételt a felsőoktatási intézményekbe A kulturális és innovációs miniszter szerint versenyképes és vonzó a megújult magyar felsőoktatás Fenntarthatósági energetikai mérnöki mesterképzési szak négy féléves képzés, amely levelezőrendben indul. A képzés célja fenntarthatósági energetikai mérnökök képzése, akik a villamos- és hőenergiatermelési, -szállítási, -elosztási berendezésekhez és rendszerekhez kapcsolódó magas szintű természettudományos és specifikus műszaki ismeretek birtokában képesek új energetikai részrendszerek, berendezések és eszközök tervezésére, fejlesztésére és integrálására. Ezen túl alkalmasak a szakterületen fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására, alap- és alkalmazott kutatási feladatok kidolgozásában való részvételre. A szakon végzettek felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. A népszerű gépészmérnöki alapképzés Budapest mellett már Jászberényben is elvégezhető lesz. Fontos tudni, hogy csak azok a tanulni vágyók jelentkezhetnek, akik idén az általános felvételi eljárás során egyetlen megjelölt képzésre sem kerültek be, vagy az idei felvételi eljárásban még egyáltalán nem is jelentkeztek szeptemberben induló képzésre. A mostani eljárás során csak egyetlen felsőoktatási intézmény, egyetlen jelentkezni (ugyanazon jelentkezési hely mindkét finanszírozási formája egy jelentkezési helynek számít). Jelentkezni a felvi.hu e-felvételi rendszerében lehet 2024. augusztus 7-e 24 óráig önköltséges és bizonyos esetekben államilag finanszírozott képzésre is. A pótfelvételi eljárásban meghirdetett képzéseink listája itt érhető el: https://felveteli.uni-obuda.hu/potfelveteli