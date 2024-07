Ingyenesen megtekinthető virtuális olimpiatárlatot nyitott a Nemzeti Archívum

Ritkán látható fotókon eleveníti fel a párizsi olimpia alkalmából az ötkarikás játékok legizgalmasabb és legmeghatóbb pillanatait a Nemzeti Archívum virtuális fotókiállítása. A 128 éves az újkori olimpia című tárlat az első újkori olimpiától kezdve mutat be ritkán látott archív felvételeket, a magyar sikerekkel a középpontban. Szárnya Patrícia, az Archívum szerkesztőségének vezetője a Duna Nyár 24 című műsorában a kiállítás különlegességeiről beszélt.

A közmédia valamennyi csatornája, köztük a Nemzeti Archívum is az olimpiára fókuszál a következő hetekben. Közép-Európa egyik legnagyobb audiovizuális gyűjteménye a Nemzeti Archívum, amely tekintélyes méretű sportanyagot őriz: közel egymillió negatív vagy digitális formátumú felvételt. A közmédia részeként működő kincsestár a párizsi nyári olimpiai játékok alkalmából digitális tárlaton mutatja be az elmúlt olimpiák magyar vonatkozású történéseit. „A 128 éves az újkori olimpia című online gyűjtemény a felejthetetlen pillanatok mellett infografikákat is tartalmaz a legfontosabb tudnivalókat, a sikersportágakat, a bajnokok neveit és a csapattagok teljesítményeit összefoglalva” – hangsúlyozta Szárnya Patrícia a Duna Nyár 24 című műsorának vendégeként. Mint mondta, a látogatók olvashatnak az első újkori olimpia történetéről, és fotókat nézegethetnek egészen 1936-ig visszamenően.

„A látogatók a kísérőszövegek és fotóaláírások által olyan kevésbé ismert részleteket is megismerhetnek, hogy – például – az első olimpiákon nem volt aranyérem; a győztesek Zeusz arcképével díszített ezüstérmet kaptak. Továbbá fény derül arra is, hogy Hajós Alfréd, Magyarország első újkori olimpiai bajnoka miért csak utólag kapta meg aranyérmét. A tárlat számadatokkal is szemlélteti, mennyit fejlődött napjainkig az olimpia: az első újkori olimpián mindössze 14 nemzet képviseltette magát, míg a legutóbbi, Tokióban rendezett olimpián már 207 ország vett részt” – tért ki az érdekességekre a Nemzeti Archívum szerkesztőségének vezetője.

Hozzátette, a kiállítás olyan neves fotóriporterek munkáiból válogat, mint Bojár Sándor, Pálfai Gábor és Vigovszki Ferenc, akik sajtófotóik révén ismerősek lehetnek sokak számára. Az olyan ikonikus pillanatokból, mint a készülődés vagy az utazás, tematikus galériákat rendeztek, élményszerűbbé téve a nézelődést. Szárnya Patrícia kiemelte, az online kiállítás célja, hogy bárki, bármikor hozzáférhessen a sporttörténelmi nemzeti kincsekhez, elmélyülhessen az olimpia történelmében, és nem utolsó sorban büszkén emlékezhessen a magyar sportolók sikereire. A nemzetiarchivum.hu oldalon a Rádióarchívum publikált műsorai között, a Felfrissülünk! kategóriában az olimpia apropóján sport tematikájú műsorszámok is meghallgathatók.

128 éves az újkori olimpia – fedezze fel a Nemzeti Archívum online kiállítását!

Kiemelt kép: Gyarmati Andrea úszó édesanyjával, edzőjével Székely Éva olimpiai bajnok úszóval együtt mosolyog a medence mellett. (Fotó: MTI/Petrovits László)