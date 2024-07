Dömötör Csaba: Stratégiai jelentőségű, hogy újra magyar tulajdonba kerül a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

Stratégiai jelentőségű, hogy újra magyar tulajdonba kerül a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Facebookon hétfőn közzétett videójában.

Dömötör Csaba úgy fogalmazott: a budapesti reptér stratégiai jelentőségét jól mutatja, hogy az elmúlt húsz évben megháromszorozódott a forgalma, és most újra a Covid-járvány előtti rekordszinteket közelíti.

A reptér nyereséget termel az országnak, az intézmény osztalékfizető képessége 30-35 milliárd forint, tehát nem pénzt visz, hanem pénzt hoz az államnak – hangsúlyozta az államtitkár.

A kifutópályák még messze nem érték el a kapacitásuk maximumát, ezért még tovább bővülhet a forgalom

– emelte ki.

Hozzátette, a reptér milliók számára az ország kapuja, 15 millió utasról van szó, ami a jövőben akár meg is duplázódhat. Alapvető érdek, hogy méltó legyen ehhez a ranghoz, és az eddigieknél jobban működjön – mondta.

A külföldi tulajdonosok eddig úgy vettek ki egy halom pénzt az üzemeltetésből, hogy az egyre szükségesebb fejlesztések rendre elmaradtak, és nem épült új terminál – közölte az államtitkár, hozzátéve, hogy a terminál építésére most sor kerülhet. Kitért arra is, hogy a reptér megközelítési lehetőségét is javítani kell.

Dömötör Csaba emlékeztetett rá, hogy a repteret a baloldali kormány 2005-ben privatizálta, enyhe megfogalmazás szerint is, eléggé tékozló módon.

A reptér ugyanis már akkor évi tízmilliárdos nyereséget hozott, ami azóta csak nőtt

– emelte ki.

Hozzátette, hogy a privatizációs bevételt a akkori balos kormány szinte teljes egészében azonnal felélte. Az ígért nagyarányú fejlesztések elmaradtak, helyette elbocsátásokra került sor, amikor Bajnai Gordon került az üzemeltető cég igazgatósági székébe – hívta fel a figyelmet az államtitkár.

Kiemelt kép: A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es terminálja 2024. június 6-án. Ezen a napon aláírásra került a repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt. adásvételi szerződése, így közel 20 év után újra nemzeti többségi tulajdonba került a reptér. A megállapodásnak köszönhetően a magyar állam 80 százalékos tulajdonrészt szerez a Budapest Airport Zrt.-ben, a francia társbefektető VINCI pedig 20 százalékot (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)