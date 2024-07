Tállai András: Egyre többen intézik adóbevallásukat online

Évről évre csökken azoknak a száma, akik papíralapon készítik el és adják be személyijövedelemadó-bevallásukat az adóhivatalhoz. Az elektronikus úton intézhető megoldások nemcsak népszerűek, hanem – a magyar adópolitika legfontosabb célkitűzésének megfelelően – tovább egyszerűsítik az adórendszert és csökkentik az adminisztrációs terheket – állapította meg a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Közleményében Tállai András emlékeztetett arra, hogy már nyolcadik éve jelent könnyebbséget a több mint 5,6 millió adózónak, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) készíti el számukra az adóbevallás-tervezetet, azaz az eSZJA-t, ami akár okostelefonról vagy tabletről is megnézhető.

A legfrissebb adatok szerint elektronikusan idén 4,9 millió szja-bevallás érkezett be, papíralapon pedig csaknem 232 ezer.

Azaz az összes bevallás száma 5,1 millió. Közülük majdnem 573 ezer egyéni vállalkozó, mintegy 199 ezer őstermelő, és csaknem húszezer áfás magánszemély elektronikus szja-bevallást adott be. Papíron 962 egyéni vállalkozó, csaknem 23 őstermelő, és mindössze 61 áfás magánszemély adott be szja-bevallást.

Az online kitöltőrendszer adatai szerint – jelezte az államtitkár – 1,2 millióan fogadták el a NAV által elkészített tervezetet módosítás nélkül, online módosították és elfogadták 718 ezren.

Mint mondta, a legtöbbeknek idén sem volt dolguk, hiszen az adatszolgálatásra kötelezettek (például a munkáltatók) adataiból dolgozott a NAV. Ha viszont a rendelkezésre álló adatokon kívüli forrásból, például lakáskiadásból volt bevétele bárkinek, azt be kellett írnia a tervezetbe. Emlékeztetett: míg korábban, ha valaki nem nyújtotta be a bevallást, mulasztási bírsággal számolhatott, most viszont magánszemélyként akkor is van benyújtott adóbevallása, ha rá sem nézett: május 21-én automatikusan érvényessé váltak a bevallási tervezetek.

Tállai András szerint ezek a könnyítések is azt bizonyítják, hogy jól működik a kormány 2010 óta érvényben lévő adófilozófiája, amely szerint nem emelni kell az adókat, hanem beszedni. Az adók hatékonyabb beszedése, a gazdaság fehéredése teszi ugyanis lehetővé az adók csökkentését és azt, hogy a gazdaság emelkedő pályán maradjon – tette hozzá.