EM: Módosul az otthonfelújítási program felhívása

Néhány ponton módosul az otthonfelújítási program felhívása, minden szerződött bankfióknál lehetővé kell tenni a kölcsönkérelmek online benyújtását – olvasható az Energiaügyi Minisztérium (EM) közösségi oldalának csütörtöki bejegyzésében.

Zömében egyértelműsítő, egyszerűsítéseket tartalmazó pontosításokkal frissült a 108 milliárdos keretösszegű pályázat felhívása a közlemény szerint. A talán legtöbbeket érintő újdonság, hogy általános könnyítésként az MFB Bank Pont Plusz hálózat minden lakossági fiókjánál meg kell teremteni a kölcsönkérelmek online átadásának lehetőségét.

A komolyabb közérdeklődésre számot tartó változtatásokból kiderül továbbá, hogy pontosan melyik korábbi energetikai támogatási program nyertesei nem vehetnek részt a pályázaton. Így tisztázódik az is, hogy például a Napenergia Plusz Programban forráshoz jutó családok nincsenek kizárva, a levegő-víz hőszivattyús rendszer esetén a monoblokkos típus is elszámolható, új PIR szigetelőanyag, padlófűtés, mennyezeti hűtés, fűtés is támogatható a programban, és egyértelműbbé válik a benyújtandó dokumentumok köre, egyebek mellett a vállalkozási szerződésminta a megadott adatokból automatikusan töltődik. Az adott helyrajzi szám kapcsán a jogerős használatbavételi engedélyről a fővárosi vagy vármegyei kormányhivataltól kérhető információ – írták.

A tájékoztatás szerint az otthonfelújítási programban az 1990. december 31. előtt használatbavételi engedélyt kapott, életvitelszerűen lakott, egy- és többlakásos családi házak energetikai korszerűsítésére adható támogatás. A legfontosabb követelmény, hogy az energetikai korszerűsítés révén ingatlanonként legalább 30 százalékos energia-megtakarítást kell elérni. Júliusban már közel 10 ezren érdeklődtek a lehetőség iránt az MFB Bank Pontokon. Az újonnan kiadott energetikai tanúsítványok száma meghaladta a 6300-at – tették hozzá.

A kormány az otthonfelújítási programmal lakóingatlanaik jelentős energia-megtakarítást eredményező energetikai korszerűsítésében támogatja a magyar családokat. A beruházásoknak köszönhetően a támogatott háztartások könnyebben tarthatják fogyasztásukat a rezsivédett sávhatár alatt, még nagyobb mértékben részesülhetnek a rezsicsökkentés előnyeiből.

A program legalább 127 milliárd forint megrendelés-állományt generál a hazai építésgazdaságban, a magánberuházásokon keresztül támogatja a szektor fellendülését, a gazdasági növekedés újraindítását – írták.