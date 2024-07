Kihirdették a ponthatárokat - mi változik július 24. után az egyetemvárosok ingatlanpiacán?

Eddig azért izgultak a felsőoktatásba jelentkezők, hogy elegendő-e lesz a pontszámuk a választott szakra, intézménybe. Azok, akik felvételt nyertek mától azon izgulhatnak, hol fognak lakni felsőfokú tanulmányaik idején. Ha nincs kollégiumi férőhely, akkor hat hét alatt kell megoldani a lakhatást. A GDN Ingatlanhálózat országos lefedettségű, hazánk egyetemvárosaiban dolgozó szakértőink osztották meg tapasztalataikat.

Szegeden robban a piac

Már a ponthatárok kihirdetése előtt növekvő mozgolódás volt tapasztalható a tiszaparti város bérelhető lakásai körül. Szil Gabriella, a Belvárosi Ingatlaniroda vezetője elmondta, hogy az a tény, hogy nagyon kevés a kollégiumi férőhely Szegeden, a lakásbérlés felé tereli a diákokat. Az előző években sok szülő vásárolt lakást egyetemista gyerekének, az idén a vásárlási kedv csökkent, inkább a bérelhető lakásokat keresik. Ezeknek azonban megemelkedett a bérleti díja, 20-25 százalékkal kell ma többet fizetni egy szegedi lakás bérléséért havonta, mint tavaly. A magyar családok elsősorban az olcsóbb, maximum 140 ezer forintért bérelhető, ingatlanokat keresik. Ezzel szemben a megyeszékhelyen nagy számban tanuló külföldi diákok magasabb árat is hajlandóak kifizetni. Igaz az igényeik is eltérnek – emeli ki a GDN Ingatlanhálózat szegedi irodájának szakértője. A külföldi diákok csak a belső körúton belüli vagyis az egyetem épületéhez közel lévő ingatlanokat veszik ki, azokat azonban sokszor látatlanban, pontosabban egy videó alapján.

A GDN szegedi irodájában felkészültek a rohamra, bérelhető lakás állományukat feltöltötték, a külföldi érdeklődőket angol nyelven is ki tudják szolgálni, a bérbeadóknak pedig ingatlan üzemeltetést is kínálnak.

Kaposvár és Szombathely nyugodt marad

Zsobrák Zita a Kaposingatlan értékesítési vezetője elmondta, hogy náluk nem hoz komoly mozgást a diákok megjelenése. Mivel a kaposvári egyetem campusa képes felszívni az ide tanulni érkező fiatalokat, kevesen bérelnek vagy vásárolnak kizárólag azért, mert itt fognak tanulni.

Szombathelyen sem a diákok pörgetik a bérelhető lakások piacát, elsősorban a vendégmunkások azok, akik a városban lakhatási lehetőséget keresnek. A felsőoktatási hallgatók egy kis része megjelenik ugyan a szombathelyi Home&Feeling irodában, de ők inkább megvásárolható ingatlant keresnek, nem bérelni, hanem tulajdonolni szeretnének, jelentette ki Gombos Ernő a szombathelyi GDN iroda tulajdonosa.

Vagyis ezekben a városokban nem jelentenek komoly tényezőt a piacon a felsőoktatási hallgatók, hiszen a campuson belül, kollégiumokban tudnak lakni ameddig tanulnak.

Debrecenben nem csak a diákok mozgatják a piacot

Az alföldi nagyváros ingatlanpiacát az ipari létesítmények fejlesztése alaposan átrajzolta. Nagy az igény az ide dolgozni érkezők részéről a megfelelő lakhatásra, ugyanakkor a városban korlátozták a munkásszállók létesítését, ezért a többség a bérelhető lakások között keresgél. Vagyis a felsőoktatási hallgatók megjelenése előtt is élénk az ingatlanpiacnak ez a része, emelve a bérleti díjakat. Debrecenben egyértelműen keresleti piac van, ennek megfelelően az árak is magasabbak, mint például Szegeden. 180 és 230 ezer forint között vannak az árak általában – mondta el Préda Dávid a PREDA SIP Ingatlaniroda tulajdonosa. A növekvő igények miatt a debreceni GDN partner tervei között szerepel, hogy üzemeltetést is vállalnak majd, hiszen azt tapasztalják, hogy a jó kondíciókkal rendelkező ingatlanok meghirdetés nélkül is nagyon gyorsan kiadhatóak. Ugyanakkor szeretnének a bérlőknek is segíteni, mert azt tapasztalják, hogy sokan, főként a fiatalok, nincsenek tisztában azzal, hogy milyen jogaik vannak bérlőként. A debreceni szakértő kiemelte, hogy gyakran átadás – átvételi jegyzőkönyv sem készül, az egy éven belül kiköltözőknek pedig gyakran akkor sem adják vissza a kauciót, ha vigyáztak a lakásra.

Miskolc és az Avas

A miskolci egyetem campusa is gazdag kollégiumi férőhelyekben, így a bérelhető lakások iránt nem lódul meg nagyon kereslet. Ez alól az Avas egyetemhez közeli lakóingatlanjai képeznek csak kivételt – hívta fel a figyelmet Hajdú Gáspár Zsolt a Demeter Ingatlanközpont irodavezetője. Ha valaki nem kap férőhelyet a kollégiumban vagy nem akar ott lakni, az általában az egyetem közelében keres magának bérelhető ingatlant. Így akadnak befektetők, akik kifejezetten az egyetemistákra számítva vesznek itt bérbeadásra alkalmas ingatlanokat. Ugyanakkor arra is volt precedens, meséli a miskolci GDN iroda szakértője, hogy külföldi diákok a város másik végén, a Szentpéteri kapunál vettek ki lakást, mert onnan átszállás nélkül, egy járattal el tudtak jutni az egyetemre.

Pécsen is élénkül a piac

Már a 14. században működött egyetem Pécsett, ahova azóta is sokan érkeznek tanulni. Azt nem tudjuk, hogy a középkori diákok hogyan oldották meg a lakhatásukat, a mostani egyetemisták helyzetét azonban megvilágítja nekünk Marosvári László a GDN Ingatlanhálózat helyi irodájának tulajdonosa.

Az ingatlan szakértő elmondta, hogy minden évben érzékelhető, hogy ha új hallgatók érkeznek a városba, felélénkül kicsit a piac. Idén a vásárlókedv Pécsett is visszaesett, inkább bérelnek, mint vesznek a városba tanulni érkezők. A bérelhető lakások között nagy a szórás árban és felszereltségben is. A legtöbbet a külföldi hallgatók tudnak és hajlandóak fizetni, cserébe a jól felszerelt, erkéllyel is rendelkező, lehetőleg új építésű vagy felújított ingatlanokat keresik. Az ár mindenkinél fontos tényező, általában 3-4 ezer forintos négyzetméterenkénti bérleti díjat hajlandóak fizetni Pécsett a lakásokért a diákok. A GDN Ingatlanhálózat- Pécs portfóliójában is vannak bérelhető lakások, a kollégák felkészültek ebben a szegmensben is, de akadnak kifejezetten az egyetemistákra specializálódott, kizárólag bérléssel foglalkozó ingatlanosok is a városban.

A fővárosban emelkedő árak

Már a ponthatárok kihirdetése előtt emelkedni kezdtek Budapesten a bérleti díjak. A diákok elsősorban a garzonokat keresik vagy nagyobb lakásokat bérelnek ki többen, mondta Radics Anna a GDN Ingatlanhálózat I. kerületi, Your Home irodájának értékesítési vezetője. A 25 éves tapasztalattal rendelkező szakértő kiemelte, hogy sokan tértek át a rövid távú kiadásról a hosszabb távúra, így elég sok, szépen berendezett, jó helyen lévő ingatlan került a bérelhető lakások közé. Ennek köszönhető az is, hogy már jó ideje nem igazán adható ki jó áron olyan lakás, ahol a nagyi bútorai vannak. Modern, tetszetősen berendezett, gépesített ingatlanokat keresnek a fiatalok. Sok újépítésű is bérelhető, hiszen több befektető úgy vásárolt, hogy kiadhassa a lakását. Ezekért 200-300 ezer forintot is elkérnek havonta. A tapasztalat azt mutatja, hogy ma már nehéz ennél olcsóbban a fővárosban minőségi bérlakást találni.

Ami minden településen lényeges, hogy tiszta helyzetet teremtsen bérbeadó és bérlő, elkerülve a későbbi vitákat. Ebben komoly segítség egy ingatlan szakértő, aki ismeri a buktatókat, megfelelő szerződésmintákkal rendelkezik és végigkíséri a feleket a szerződéskötésen és akár az átadás átvétel során is segít.