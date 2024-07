A magyarok kedvence lett a madridiak Balatonja

Festői városkák, hófehér homok, bougainvilleákkal pompázó utcák, hegyes-dombos, gyönyörű táj. Egyre több magyar választja a spanyolországi Costa Blancát, de nemcsak egy rövid nyaralás idejére.

„Costa Blanca az Alicante és Valencia közötti nagyjából 200 kilométer hosszú partszakaszt jelöli. Korábban a régió volt a madridiak és a valenciaiak Balatonja” – fogalmaz a térségben működő Molino Villas tulajdonos-ügyvezetője.

„Minden tengerparti településnek megvan a maga egyedisége, bája. Itt mindenki megtalálhatja azt, amit keres, akár, ha kicsit autentikusabb spanyol hangulatra, pörgősebb, bulis helyekre, akár, ha elcsendesedni vágyik, vagy a természet közelsége a fontosabb számára” – hangsúlyozza Bene Kata.

A szakértő hozzátette, hogy mostanra sok régebbi, korábban az idősebb korosztály által használt ingaltan eladóvá vált a környéken, valamint megváltoztak a spanyolok utazási szokásai. A térséget ugyanakkor egyre több külföldi fedezi fel, például a hollandok igazi kedvence lett, de magyarok is nagy számban érkeznek.

„A magyarok körében azért is lett népszerű a terület, mert más spanyol régiókhoz képest jóval könnyebben megközelíthető. Ide akár autóval is el lehet jönni, és szinte egész évben, minden nap érkezik repülőjárat Budapestről Alicante-ba vagy Valenciába” – mondja Bene Kata.

„Nagyon sokan azzal keresnek meg, hogy biztosabbnak éreznék, ha euróban tartanák a pénzüket, befektetéseiket, így inkább eladják magyarországi lakásukat és itt vásárolnának ingatlant, vagy ingatlanokat. A sokkal kedvezőbb inflációs környezet és a magasabb nyereség a cél az érdeklődők számára és Costa Blanca ingatlanpiaca pontosan erről híres. Spanyolország Európán belül is az egyik legalacsonyabb inflációs sávban mozog, Costa Blanca ingatlanpiaca pedig a fejlődésnek köszönhetően magas hozamokat garantál. Ez így együtt ígéretes befektetési környezet és akkor még nem is beszéltünk a táj és a tenger szépségeiről, az életminőségről… Ügyfeleink számára általában nem a kiköltözés a cél, hanem egy biztosabb anyagi háttér megteremtése. Túlnyomó részt rövidtávú, tehát a nyári szezonra alapozott kiadásra vásárolnak ügyfeleink ingatlant Costa Blancán, amikor a megnövekedett idegenforgalom miatt magas bevételeket termelnek ezek a befektetések. Az év többi részében, abban a néhány hétben amikor amúgy is nyaralnának, itt is hosszabb-rövidebb időt eltöltenek a tulajdonosok, kihasználva az örök napsütést. Vagy, ha éppen szabad az apartmanjuk, felülnek egy repülőre és jönnek. Ma már nagyon egyszerűen és olcsón lehet ezeket az utazásokat tervezni és megvalósítani.”

Az országúti kerékpárosok paradicsoma

„Costa Blancán bizonyos esetekben, elhelyezkedéstől, régiótól függően eltérhetnek az ingatlanárak a magyarországiaktól, de a hozamok nagyobbak és nem csak a nyári hónapokra korlátozódik a szezon” – hangsúlyozza az ingatlanszakértő. „A téli hónapokban a térség nagyon közkedvelt a roadbike-osok, profi kerékpárversenyzők körében, a nagy nemzetközi csapatok is idejárnak tréningezni, mert mindig kellemes az időjárás, optimálisak a természeti adottságok ehhez a sporthoz is. Nincs elviselhetetlen hőség, nincs nagyon hideg, keveset esik. Az utak kiválóak, a magas hegyek pedig hasznosak az edzésekhez, túrákhoz. Léteznek úgynevezett 12 hónapos városok, amelyek télen-nyáron népszerűek, de a szezonnak szinte az egész térségben része a november-decemberi időszak is. A klasszikus nyaralási időszak pedig májustól egészen október elejéig tart, húsvéttól pedig teltház van.”

„Füred, Tihany vagy Siófok”

Egyre több az ingatlanberuházás a környéken, de használt, klasszikus spanyol lakások, házak között is lehet válogatni. A piac folyamatosan mozog, megújul, fejlődik.

„Határvonalat kell húzni az északi és a déli területek árai között. Ha maradunk a balatoni párhuzamnál, mondhatjuk, hogy észak Füred és Tihany, a déli rész pedig inkább Siófok, vagy a Tisza-tó. Szeretném, ha nem csak Benidorm, Villajoyosa és Torrevieja élne a magyarok fejében, mint a térség elsőszámú nyaralóhelyei, igyekszem az érdeklődőkkel megismertetni a térség rejtett kincseit. Biztonságos befektetést és ténylegesen a pihenésre, kikapcsolódásra alkalmas környezetet ajánlunk ügyfeleinknek. A portfóliónk 95 %-a ebből a kategóriából áll.”

A Molino Villas Costa Blanca tulajdonos-ügyvezetője elmondta, hogy az érdeklődők az északi térségben 200 ezer, a déli településeken pedig akár már 80 ezer euró tőkével is gondolkodhatnak ingatlanbefektetésben. Bene Kata hozzátette, hogy csak akkor érdemes a konkrét ajánlatok között szétnézni, ha valóban megszületett a döntés az ingatlanvásárlásról, mert a legjobb lehetőségekre hamar lecsapnak a vásárlók.

„Természetesen az ingatlanbefektetéshez, a spanyolországi élethez szükséges minden adminisztrációs, jogi hátteret biztosítunk, illetve ezek megszerzéséhez segítséget nyújtunk, vagy igény esetén intézkedünk ügyfeleink helyett. Jelenleg az ügyfelek kényelmesebb kiszolgálása érdekében magyarországi partnerhálózatunkat építjük, ahol a hazai ingatlanirodák közvetlen információkkal és segítséggel tudják ellátni az érdeklőket. Ehhez egyúttal ingatlanirodák jelentkezését is várjuk.”