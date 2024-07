Hankó Balázs: Fontos, hogy a robottechnológia a gyakorlati oktatás része legyen

Digitalizálódnak a mindennapjaink, alkalmazni kell a robottechnológiát, ezért fontos, hogy ez a gyakorlati oktatás része legyen – hangsúlyozta a kulturális és innovációs miniszter hétfőn Budapesten, a Korányi Patika komissiózó robotjának átadásán.

A raktározásban és a gyógyszerek válogatásában segítő eszközről Hankó Balázs elmondta: amellett, hogy a patikarobot csökkentheti a gyógyszerezési hibákat, használatának köszönhetően több értékes időt lehet fordítani a betegekre, ami lényeges, hiszen „a gyógyszer akkor válik gyógyítóvá, ha a betegek tudják, hogyan kell azt alkalmazni”.

„Itt a hallgatók a betegellátás legjavába kóstolhatnak bele”

– jegyezte meg a miniszter a Semmelweis Egyetem (SE) gyógyszertárában. Úgy fogalmazott, az SE „a világ legjobb egy százalékában van”, gyógyszerésztudományi kara pedig a legjobb százötven között.

Annak a kulcsa, hogy ilyen jól áll a magyar orvosi-egészségtudományi képzés, az, hogy az oktatás, a kutatás és a betegellátás egységben van, a képzés pedig gyakorlati fókuszú – jelentette ki Hankó Balázs. Hozzáfűzte: ez a cél, a minél több gyakorlat, gyakorló szakemberek bevonása az oktatásba és a kutatásba.

A miniszter kitért arra is, hogy az átadott patikarobot egy 74 milliárdos, a gyakorlati és digitális felsőoktatás fejlesztését szolgáló projekt része; a pályázatnak 36 nyertese volt, köztük az SE. Szabó Attila rektorhelyettes szintén azt emelte ki, hogy az egyetemi gyógyszertár új robotja nemcsak a gyógyszerkiadást segíti, hanem a gyógyszerészhallgatók képzésében is fontos szerepet tölt be.

Magyarországon elsőként a Semmelweis Egyetemen vezettek be a gyakorlati oktatásba patikarobotot;

a képzésre egyre nagyobb szükség van, hiszen már több mint száz hazai gyógyszertárban működik ilyen eszköz.

Az automatizálás növeli a hatékonyságot, „a gyógyszerészek az összekészítés rutinfeladatát a robotra bízva arra összpontosíthatnak, ami a legfontosabb, a betegek magas színű ellátására” – mondta a rektorhelyettes. Közölte: az SE Magyarország legnagyobb betegellátója, évente 2,6 millió járóbeteget és több mint 170 ezer fekvőbeteget látnak el.

Kiemelt kép: Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter gyógyszereket tesz a Korányi Patika komissiós robotjába az átadásán a Semmelweis Egyetem (SE) gyógyszertárában, a főváros VIII. kerületében (Fotó: MTI/Mónus Márton)