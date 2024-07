Takarékos fűtési-hűtési megoldások a természet energiájával

Az épülő vagy korszerűsítés előtt álló épületeknél alapvető kérdés, hogy milyen fűtési rendszert válasszunk. Egyre népszerűbb megoldás a hőszivattyú. De vajon tényleg mélyen a zsebébe kell-e nyúlnia annak, aki ezt az energiahatékony megoldást választja?

„A hőszivattyú az egyik leggazdaságosabb, leghatékonyabb és legkörnyezettudatosabb fűtési-, illetve melegvíz-készítési módszer” – magyarázza a Gree hőszivattyúk kereskedelmi igazgatója, ifj. Korcsok Gábor. „Ugyanakkor a hőszivattyú egy hosszútávú befektetés és a beruházási költségeket is ennek figyelembevételével érdemes megvizsgálni.”

A hőszivattyú a természet energiáját hasznosítja, a technológia lényegében a hűtőgép működési elvének a fordítottja: a külső környezetből vonja ki a hőt és szállítja azt az épület belsejébe. A kiépített rendszer a nyári hónapokban a lakás hűtésére is használható. A hőszivattyú károsanyagkibocsátás nélkül működik. Aki ezt a megoldást választja, függetlenítheti magát a fosszilis tüzelőanyagoktól, a gázszolgáltatóktól és a kiszámíthatatlan energiaáraktól.

Bonyolult és hosszadalmas engedélyeztetés nélkül

A Gree hőszivattyúk vezetője felhívta a figyelmet arra is, hogy a hagyományos fűtési rendszerekkel ellentétben, itt nem kell számolni olyan járulékos és adminisztrációs költségekkel, mint akár a kéménybélelés vagy a gázterv engedélyeztetése. Napelemes rendszerrel összekapcsolva akár 100 százalékban megújuló energiával működtethető.

Ifj. Korcsok Gábor szerint ez a fűtési-hűtési mód azok számára ideális, akik vállalni tudják az egyszeri, nagyobb beruházási költségeket, cserébe a későbbi, jelentősen alacsonyabb rezsiszámlákért. A hőszivattyús rendszer kiépítésének költsége elérheti a 4-5 millió forintot is. Ugyanakkor nagy különbség lehet az egyes gyártók készülékei között, amely jelentkezik a minőség, az energiafogyasztás, a zajszint, műszaki háttér támogatás, és a későbbi alkatrészellátás területén is.

„Az árat jelentősen befolyásolja, hogy mekkora teljesítményű rendszerről van szó, illetve az is, hogy milyen típusú hőleadókat választanak a beruházók. A telepítési költségek fontos részét képezi, hogy milyen egyéb kiegészítőkre, csövezésre van szükség. A hőszivattyú típus kiválasztásánál figyelembe kell venni, a felhasználási környezetet, fel kell mérni az épület szigetelését, alapterületét, a belmagasságot, azaz hőszükségletet kell számolni.” – tette hozzá a Gree szakértője.

Mennyibe kerül a beruházás?

Az érdemi válaszhoz meg kell vizsgálni az országos kivitelezési árakat.

Mennyibe kerül egy hőszivattyú telepítés Magyarországon? – kérdeztük a Gree hőszivattyúk projekt üzletágának vezetőjét. – „Az elmúlt hetekben egy széleskőrű felmérés végeztünk a Gree hőszivattyúkat telepítő kivitelező cégek között. A vizsgálatból kiderült, hogy hazánkban régiónként nagy eltérések lehetnek egy – egy kivitelezési részfeladat vagy a telepítési költség teljes egészében is.”

Majd azzal folytatta, hogy: – „A kivitelezők jellemzően az alábbi kivitelezési feladatokat választják külön:

Hőszivattyú telepítés, elhelyezés hóhatár konzolra. Osztott rendszer esetén kalorikus csövezés szakszerű kivitelezése, indokolt esetben hűtőközeg rátöltés. Ennek költsége jellemzően 150 ezer forint és 250 ezer forint között változik országos viszonylatban és telepítési hely, adottságok függvényében.

A hőszivattyú beüzemelésének költsége 80 ezer forint és 140 ezer forint között változhat, de több esetben tapasztaltunk olyat, hogy már a telepítési költség magában foglalta ezt is.

Ezen feladatok elvégzése után a hőszivattyú már a helyén van és működőképes, de mi lesz a fűtési rendszerrel, azt ki alakítja ki, ki köti rá a hőszivattyút? Vizsgálatunk alapján a legtöbb cég vállalja a gépészeti, vízoldali kivitelezést is. Ezek ára viszont nagyon eltérhet annak függvényében, hogy a fűtési rendszer melyik pontjáig terjed a kivitelezési munka, szükséges-e használati melegvíztartályt telepíteni, stb.. Ezek árának megállapításához a kimondottan hőszivattyúkhoz kifejlesztett rozsdamentes acélból készült tartályt és prémium komponenseket tartalmazó Nolsen előszerelt hőközpontokat vettük alapul, melyek akár pár óra alatt telepíthetőek a legkülönfélébb helyekre.

Primer vízoldal kialakítása használati melegvíz nélkül, 100l-es puffertárolóval és a szükséges vízoldali szűrőkkel, mikrobuborék leválasztóval 620 ezer forint plusz munkadíj.

Primer vízoldali kialakítás 500l-es kombinált tartállyal, melyben helyet kapott a használati melegvíz tartály és a puffertároló is kiegészítő szerelvényekkel, szűrőkkel, összekötő csövekkel, mikrobuborék leválasztóval és igény esetén háromjáratú szelepkészlettel, akár a 2 millió forintot is megközelítheti.”

Természetesen a fent említett vízoldali kivitelezési munkálatok jelentősen kisebb költségvetésből is kialakíthatók zománcozott tartályokkal és alacsonyabb árkategóriás komponenseket használva. Fontos viszont kiemelni, hogy a hőszivattyú hibabejelentések nagy százalékban vízoldali kivitelezési hibákra vezethetőek vissza és nem pedig magára a berendezésre. Ebből kifolyólag a Gree hőszivattyúk esetében -, amennyiben azok Nolsen előszerelt hőközponttal vannak felszerelve – 6 év teljeskörű garancia jár.

A megjelölt árakat illetően mindenképp fontos megemlíteni, hogy ezek tájékoztató jellegűek, mely az egész ország területéről bekért kivitelezési árakon alapulnak. Mielőtt bárki belefog a beruházásba, mindenképp kérjen be kivitelezői árajánlatot. – zárja gondolatait a Gree hőszivattyúk kereskedelmi igazgatója.

Valódi kedvezmények a Gree hőszivattyúk jóvoltából

A Gree hőszivattyúk egyedülálló energetikai programja egyedülálló kedvezményrendszert kínál azok számára, akik Gree hőszivattyút telepíttetnek. Most érdemes tehát belevágni hőszivattyús fűtési rendszer kiépítésébe, ugyanis jelentős összeget lehet megtakarítani a Gree energetikai programjával. Aki ugyanis 2024. június 17- augusztus 31. között regisztrál a rendkívüli támogatásért, többek között igénybe veheti az ingyenes helyszíni felmérést, hőszükséglet számítást és az egyéb kedvezményeket a világelső klímamárka védjegyévé vált megbízható minőséggel és műszaki támogatással. Így a GREE Magyarország akár 750 000 forint támogatást is nyújthat a beruházás keretében.

A vásárlók számára további segítséget jelent az áprilisban indult nagyszabású Gree hőszivattyús nyereményjáték is, amelyben az április 1. és július 31. között vásárolt Gree Monoblokk, All In One vagy osztott kivitelű hőszivattyúk vásárlói között két alkalommal is kisorsolnak egy-egy szerencsés nyertest, aki a vásárlás után nettó 1 millió forintot nyerhet vissza. Ehhez mindössze annyit kell tenni, hogy regisztrálni kell a vásárlást a Gree honlapján, és figyelni a sorsolás eredményeit.