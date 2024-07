Orbán Viktor: Magyarországon sem szükséges, hogy adó legyen a borravalón

Orbán Viktor miniszterelnök figyelemre méltónak tartja Donald Trump amerikai republikánus elnökjelölt javaslatát a borravaló adómentességéről, és Magyarországon sem látja annak szükségét, hogy a borravalót adóztassák.

A kormányfő pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában azt mondta: az ellene elkövetett merénylet előtt két nappal tárgyalt Donald Trumppal többek között gazdasági kérdésekről is, és volt néhány olyan pontja a programjának, amit „örömest” hozna át Magyarországra már a következő évben.

„Itt, Magyarországon sem látom annak szükségét, hogy a borravalót adóztatni kellene” – mondta a miniszterelnök.

Hozzátette: folyamatosan kapnak gondolatokat Donald Trump gazdasági programjából, ilyen a „ne legyen adó a borravalón című javaslat” is, de ezen kívül más is lesz még, és erről elég alaposan beszéltek is Trumppal.

Kiemelt kép: MTI