Az adótanácsadó elárulta, mikor kell adózni a borravaló után

Orbán Viktor miniszterelnök pénteki rádióinterjújában arról beszélt, hogy megszűntetnék a borravalót sújtó adókat. A borravaló és a szervizdíj között számos különbség van, egyebek között az adózás módjában és önkéntes jellegében is. A különbségeket és azt, hogy mikor kell utánuk adót fizetni Kárpáti Gabriella adótanácsadó ismertette a hirado.hu-nak.

„A szervizdíj vagy felhasználói díj megjelenik a nyugtán, ezáltal áfakötelezettséggel jár. A szervizdíjat a számla végösszegével együtt fizeti ki a vendég. A szervizdíj mértékét az adott vendéglátóhely szabadon határozhatja meg, azonban köteles feltüntetni az étlapon és egyéb tájékoztatási felületeken. Ebben az esetben mindig arányosan ötszázalékos, illetve huszonhét százalékos adókötelezettség keletkezik” – fogalmazott a hirado.hu-nak Kárpáti Gabriella, a Goldpen Könyvelő és Adótanácsadó Iroda vezetője.

A szakértő szerint a szervizdíj előnye, hogy kedvezményes adózásából fakadóan hozzájárulhat a dolgozók méltányos bérezéséhez. A munkáltató eldöntheti, hogy milyen feltételekhez köti a szervizdíj kifizetését. Például arányosan eloszthatja az munkakörtől függően az éttermi dolgozók között.

„Fontos azonban, hogy a szervizdíj után 18,5 százalék tb-járulékot kell fizetnie, szja- és munkaadói kötelezettség azonban nem vonatkozik rá”

– mondta Kárpáti Gabriella.

A borravaló ezzel szemben nem jelenik meg a nyugtán, közvetlenül a munkavállaló kapja a vendégtől. És mint ilyen,

nem keletkeztet áfafizetési kötelezettséget a munkáltatónál, nem jár sem szja, sem tb-járulék fizetési kötelezettséggel.

„A feltétel, hogy az adott összeget borravalóként lehessen kifizetni a munkavállalóknak. Tehát, hogy az összeg elkülönítetten kerüljön hozzájuk vagy kézbe, vagy egy erre a célra kijelölt borravaló-tárolóba, amelynek tartalmát ők osztják szét egymás között” – mondta Kárpáti Gabriella.

A szakértő hozzátette: manapság már internetes rendelésnél és bankkártyás fizetésnél is van lehetőség a borravaló fizetésére és annak elkülönítésére, illetve kezelésére. Ezekben az esetekben a borravaló ugyanúgy adómentesen kifizethető.

„Abban az esetben viszont adó- és járulékfizetési kötelezettség terheli,

ha a borravaló sorsáról a munkáltató dönt.

Akkor is, ha azt készpénzben vagy bankkártyás fizetéssel, a számla végösszegével együtt fizetik, és akkor is, ha erre a célra kijelölt borravaló-tárolóba helyezik. Ebben az esetben pedig, ha teljes kötelezettséggel jár, a munkáltatónak szochót is fizetnie kell utána” – ismertette az adótanácsadó iroda vezetője.

Mint ismert, Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádióban arról beszélt: figyelemre méltónak tartja Donald Trump amerikai republikánus elnökjelölt javaslatát a borravaló adómentességéről, és Magyarországon sem látja annak szükségét, hogy a borravalót adóztassák.

„Itt, Magyarországon sem látom annak szükségét, hogy a borravalót adóztatni kellene” – jelentette ki a miniszterelnök a Jó reggelt, Magyarország! adásában.

