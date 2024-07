Szita Károly: Egyszerre három gyár épül Kaposváron

Egyidejűleg három gyár is épül Kaposváron, ilyen még nem volt a városban – adta hírül a somogyi vármegyeszékhely polgármestere a Facebook-oldalán csütörtökön.

Szita Károly (Fidesz-KDNP) beszámolt arról, hogy egy helyi vállalat, a Szabó Fogaskerékgyártó Kft. új gyártócsarnokot építtet a Füredi úton.

„A legfontosabb, hogy az új befektetők mellett a már meglévő, régi cégek is bizalmat szavazzanak a városnak”

– tette hozzá.

Kitért arra, hogy a társaság beruházásával szemben „húz fel” gyártócsarnokot a lineáris motorokat előállító kínai Jiecang vállalatcsoport, ott kap helyet a cég európai disztribúciós központja is. A településvezető jelezte azt is, hogy Kaposvár történetének legnagyobb zöldmezős beruházásával épül a török Sisecam vállalat üveggyára.

A három fejlesztés több száz új munkahely létrehozásával és reményeik szerint a helyi bérek erősödésével jár – jegyezte meg Szita Károly, hozzáfűzve, hogy ezért álltak neki Kaposvár újraiparosításának. A magas minőségű fogaskerekek és hajtóművek összeszerelésével foglalkozó Szabó Fogaskerékgyártó Kft. 2,5 milliárd forintot költ az idén őszre elkészülő 5 ezer négyzetméteres, energetikailag is korszerű csarnokának építésére.

Szabó Krisztián, a tavaly mintegy 3 milliárd forintos forgalmat és 400 millió forint nyereséget elérő vállalat ügyvezetője az idén tavasszal tartott alapkőletételkor azzal indokolta az építkezés szükségességét, hogy a kft. a dinamikus fejlődésének köszönhetően „kinőtte” a 3500 négyzetméteres csarnokát.

„Jelenleg 50 alkalmazottjuk van, a létszámot a növekvő gyártási igényekkel arányban növelik, az új gyártócsarnok akár 100 ember foglalkoztatására is lehetőséget biztosít”

– mondta el.

A lineáris hidraulikus szerkezetek előállításával foglalkozó kínai Jiecang Linear Motion Technology Co. Ltd. vezető képviselői egy tavaly augusztusban tartott sajtótájékoztatón arról számoltak be, hogy a vállalat kaposvári beruházása a tervek szerint több mint 60 millió euróból, 2024 végére valósul meg. A társaság fő profilja a lineáris mozgatást elősegítő termékek fejlesztése, gyártása és értékesítése, az elképzeléseik szerint az új gyárban évente 500 ezer okos irodai mozgatórendszer és 150 ezer egészségügyi mozgatási rendszer készül.

A beruházás 200 munkahelyet teremt, a kaposvári gyár működéséből a cég évi 80 millió euró árbevételt remél.

A Sisecam Kaposvár keleti ipari parkjában építkezik, a 112 ezer négyzetméteres üveggyára 400 millió euróból készül el a cég műszaki menedzserének tavaly júniusi tájékoztatása szerint. A teljes kapacitás elérésekor a gyár 350 embert foglalkoztat majd, két kemencéjében akár napi 550 tonna csomagolóüveg, köztük üdítős és befőttesüveg állítható elő, amelyeket a helyi és nemzetközi piacra szánnak.

Kiemelt kép: Szita Károly polgármester. (Fotó: MTI/Katona Tibor)