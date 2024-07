Kiszelly Zoltán: Orbán Viktor szinte minden Von der Leyen-projekttel szemben vonzó alternatívát kínál

Működött az alku a frakciók között az Európai Parlamentben, Von der Leyen újraválasztását is ez magyarázza. Az Európai Unió és a NATO öt évre nevére vette a háborút, ugyanakkor Európa valódi érdeke az lenne, hogy ne riválisa vagy alárendeltje, hanem egyenrangú szövetségese legyen Amerikának – nyilatkozta a hirado.hu-nak Ursula von der Leyen újraválasztását követően Kiszelly Zoltán, a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány Politikai Elemzések Központjának igazgatója.

Ahogy a hirado.hu is beszámolt róla, újraválasztotta csütörtökön az Európai Parlament Ursula von der Leyent az Európai Bizottság elnöki posztjára. A szavazáson a 719 képviselőből 707 szavazott, így 360 szavazatra volt szüksége Von der Leyennek az újraválasztáshoz. Végül 401 szavazat szólt mellette, 284 szavazat pedig ellene. Továbbá 15-en tartózkodtak és 7-en érvénytelenül szavaztak. Kiszelly Zoltán politológus szerint a számok alapján az látszik, hogy

működött az alku a frakciók között.

Emlékeztetett: a választás után a szociáldemokraták, az Európai Néppárt, illetve a liberálisok megegyeztek a legfontosabb pozíciók elosztásában – így a bizottsági elnöki pozíciójáról is –, és az látszik, hogy a frakciók tartották magukat az előzetes megállapodáshoz. (A szavazás után a Zöldek is azt közölték, hogy támogatták von der Leyent – a szerk.)

Kiszelly Zoltán felidézte: a bizottság bojkottálja a magyar elnökség informális üléseit, ami szerinte sem javítja a viszonyt Brüsszel és Magyarország között.

Hozzátette: az sem változik, hogy Orbán Viktor továbbra is szinte minden a Von der Leyen-projekttel szemben egy vonzó alternatívát kínál. A politológus példaként említette a kötelező betelepítési kvóta ügyét – amiről még az első fél évben döntött az előző parlamenti ciklus – vagy a háborúval kérdését. Utóbbival kapcsolatban megjegyezte:

miközben Ursula von der Leyen „ukrán zászlónak” öltözik, addig Magyarország békemissziót folytat.

Kiszelly Zoltán: Működött az alku a frakciók között az Európai Parlamentben (Fotó:Hirado.hu/ Horváth Péter Gyula).

Felidézte még a zöldátállás kérdését is, ahol olyan engedményt tett az Európai Néppártnak, hogy 2035 utánra kitolják a benzines, dízeles autók kivezetését. Megjegyezte: ezt Magyarországnak is támogatnia kellett, mivel ez a mi álláspontunk is, ráadásul ebben a kérdésben megegyeznek az érdekeink Csehországgal és Németországgal is. Ezek alapján is világosan látszik a szakértő szerint, hogy

a legtöbb kérdésben továbbra is a magyar álláspont éles ellentéte a brüsszeli álláspontnak.

Kiszelly Zoltán ugyanakkor hozzátette: a magyar álláspont vonzóbb a brüsszeli ajánlatnál, többek között a béke kérdése – amivel kapcsolatban a magyar álláspont a globális Dél véleményével is megegyezik – vagy a migrációs kvóta elítélése miatt. Ugyanakkor épp az éles szembenállás miatt a politológus nem tartja valószínűnek, hogy a brüsszeli álláspont enyhüljön, erre utal az a tény is, hogy továbbra is politikai zsarolásra használják fel a visszatartott uniós forrásokat.

A „Trump-mentesítéssel” az Európai Unió és a NATO öt évre nevükre vették a háborút

Kérdésként merül fel a novemberi amerikai elnökválasztás kérdése is, illetve annak végeredménye milyen hatást gyakorolhat a háború folytatására. Az Európai Unió még öt évig szeretné finanszírozni a háborút – emlékeztetett: erről még februárban született döntés többek között az ukrán költségvetésnek szánt 50 milliárd euró, illetve a fegyverekre szánt 20 milliárd euró elfogadásával –, vagyis „Trump-mentesítenék” a háborút, a szakértő azonban úgy fogalmazott: az Európai Unió és a NATO öt évre nevükre vették a háborút.

Hasonló tendencia látszik kirajzolódni a NATO működését illetően is. Kiszelly Zoltán felidézte: Jens Stoltenberg 200 milliárd dolláros támogatás megszavazására buzdított Ukrajna számára, igaz, ebből csak 40 milliárdot sikerült elfogadni egyelőre, mivel szerinte a 200 milliárd elégedetlenséghez vezetett volna a nyugati társadalmakban. Ugyanakkor komolyan tartanak attól, hogyha Donald Trump nyeri meg a választást, akkor az Egyesült Államok „kiszállhat” a háborúból. Éppen ezért a szakértő szerint

Orbán Viktornak és a magyar kormánynak az az érdeke, hogy az európai vezetők ne féljenek Trumptól, hanem a béketárgyalás lehetőségét lássák meg egy republikánus elnökségben.

Ezzel párhuzamosan kirajzolódik egy olyan törekvés is, hogy helyreálljon a Merkel-korszakra jellemző német dominancia a nyugati világban. A francia aspirációkat kerékbe törte Emmanuel Macron választási veresége a június 9-én tartott európai parlamenti választásokon, így Kiszelly Zoltán szerint ez lehetőséget teremthet Ursula von der Leyen számára, hogy a szabad helyett a globalista világ vezetője legyen azáltal, hogy ellenpólust képez Donald Trumppal szemben.

Orbán Viktor politikája ezzel szemben is alternatívát kínál:

Európa ne riválisa vagy alárendeltje, hanem egyenrangú szövetségese legyen Amerikának.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen és Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke (Fotó: MTI)