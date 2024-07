Győrfi Pál a hirado.hu-nak a hőségről: 40 éve dolgozom a mentőszolgálatnál, ilyen magas esetszámokra csak a Covid–19 idejéből emlékszem

Másodfokú hőségriasztás lép életbe péntektől vasárnapig, az elmúlt két hétben erős hőséghullám kebelezte magába Magyarországot. Nem voltak enyhülést hozó hidegfrontok, és a tartós hőség bizony megterheli a szervezetet. A nappali hőingadozás pedig csekély, reggel és este is közel hasonló meleg uralkodik a szabad levegőn.

Ettől igazán rendkívüli a mostani helyzet, és ettől emelkedett meg a mentőszolgálat eseteinek száma is – árulta el a hirado.hu-nak Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

„Normális esetben egy átlagos napon olyan 3500-szor hívnak mentőt Magyarországon. Ez a szám már önmagában is magas érték, de ez most még tovább nőtt, és mostanra elértük a 4500 körüli esetszámot. A hétfő kritikus nap volt, mert a 4600-at is megközelítette ez a szám”