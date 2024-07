Herendre látogatott Lando Norris, a McLaren bűnbánó F1-es pilótája

Lando Norris zavartan nevetgélt a 2023-as Magyar Nagydíj után a dobogón, amikor a győztes Max Verstappen szomorúan csapta a hóna alá a győztes számára készült herendi porcelán trófeát. A trófeát a győztes Verstappen kapta, de csak a darabokban vihette magával az eredményhirdetésről. A McLaren kissé izgága versenyzője maga idézte elő a kalamajkát, amikor a kezében lévő pezsgősüveget a pódiumhoz csapta, arról pedig a rázkódás miatt lefordult az első helyezettet megillető porcelánkupa, és összetört.

🖌️ Hand-painted artwork

💭 Created by Herend Porcelain

🇭🇺 Celebrating Hungarian design

One very special lid for Lando. 🧡 pic.twitter.com/XNVhffLgtd

— McLaren (@McLarenF1) July 17, 2024