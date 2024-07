A nemzetközi szakmai élet krémje az MCC Feszten

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) nyári fesztiválján tavaly több mint 47 ezer látogató fordult meg. Az MCC Feszt idén is számos programlehetőséggel és megannyi külföldi szakemberre várja a látogatókat augusztus 1-3. között Esztergomban. Előadást tart a többi között Peter Frankopan, A Selyemutak című világhírű könyvsorozat szerzője, az Oxfordi Egyetem professzora, Chris Rufo, a harvardi plágiumbotrány feltárója, C. Raja Mohan, India külpolitikájának egyik legnevesebb szakértője és Dan Schnur, Kalifornia legismertebb politikai tanácsadója is.

A tavalyi eseményen összesen 47 ezer fesztiválozó vett részt, akik 120 színpadi program közül választhattak, 250 szakmai előadóval és 100 kiállítóval találkozhattak. Idén még magasabbra teszi a lécet az MCC: a látogatók nívósabb programokra, a legkiválóbb szakmai előadókra, valamint a magyar zenei élet krémjére számíthatnak. A korábbi évekhez hasonlóan MCC Feszt gerincét most is az a szakmai előadások adják, idén is a világ legnevesebb külföldi szakembereivel várja a látogatókat a háromnapos fesztivál. A panelbeszélgetések tárháza rendkívül színes, az éghajlatváltozástól a geopolitikai aktualitásokon keresztül egészen a mesterséges intelligencia térhódításáig számos téma terítékre kerül. Napjaink egyik meghatározó kérdése a zöldenergia, valamint az éghajlatváltozás. Amikor az éghajlatváltozásról beszélünk, szinte kizárólag annak tudományos jellegére összpontosítunk. Ám míg az éghajlatváltozás oka tudományos, addig a hatása szinte teljes mértékben társadalmi jellegű. A Hogyan gondolkodjunk az éghajlatváltozásról és a zöld energiáról? című panelbeszélgetés résztvevői ezt a problémát boncolgatják, és megpróbálják megmagyarázni az éghajlatváltozás és a társadalom közötti ok-okozati összefüggést. Résztvevők: Johan Gardebo, az éghajlatváltozási politikák szakértője

Liliana Smiech, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetközi főigazgatója

Ralph Schoellhammer, a bécsi Webster Egyetem adjunktusa, az MCC vendégoktatója A liberális világrend gyorsuló hanyatlásával és egy új, többpólusú világrend kialakulásával a világ egyre veszélyesebb idők elé néz. Az államok komoly és nehéz dilemmákkal szembesülnek, hogy megtalálják biztos helyüket az új rendben, és hogy egy bizonytalan korban megtalálják a jólét elérésének stratégiáját. Melyek a jövő potenciális nagyhatalmai? Hol van Európa helye az Egyesült Államok és Kína uralta világban? – többek között erre a kérdésekre keresi a választ a Viharos tengereken: Globális kilátások 2024-re és azon túl című panelbeszélgetés. Résztvevők: Peter Frankopan, A Selyemutak című világhírű könyvsorozat szerzője, az Oxfordi Egyetem professzora

Gamal M. Selim egyiptomi külpolitikai szakértő

C. Raja Mohan író, atomfizikus, India külpolitikájának szakértője

Rudolf Adam, a német hírszerzés korábbi alelnöke, nukleáris stratégiai szakértő

Jing Long, a Shanghai Institutes for International Studies Európai Tanulmányok Központjának igazgatóhelyettese Az MCC Feszt természetesen a mesterséges intelligencia térnyerése mellet sem megy el szó nélkül, hiszen az elmúlt néhány évben a mesterséges intelligencia az egyik leggyorsabban fejlődő technológiai fejlesztésnek bizonyult, amely egyszerre kelt bámulatot és félelmet az ismeretlen következményeitől. A beszélgetés meghívott előadói a mesterséges intelligencia dilemmájával kapcsolatos vitákba bocsátkoznak, előrejelzéseket és gondolatokat fogalmaznak meg arról, hogy a társadalom hogyan fog megbirkózni ezzel az új eszközzel, és milyen szerepet fog játszani a jövőben. Résztvevők: Stefano da Empoli, politikai elemző, az I-Com elnöke

Brent Barron, a Canadian Institute for Advanced Research stratégiai és transzformációs igazgatója A Hogyan bukott meg a világ legjobb egyetemének vezetője? című beszélgetés Claudine Gay lemondásának körülményeit ismerteti, aki a tudományos írásaiban szereplő plágiumvádakkal kapcsolatos viták közepette mondott le a Harvard elnöki tisztségéről, azonban ez egy sokkal mélyebben gyökerező problémára mutat az akadémiai szférában, amely túlmutat a volt elnökön. Chris Rufo jelentős szerepet játszott Gay plágiumgyanújának feltárásában, akit közel 50 esetben gyanúsítottak meg a tudományos írásaiban elkövetett plagizálás miatt. A panelbeszélgetés Rufo nézőpontjából vizsgálja meg a botrányról okait és következményeit. Résztvevő: Chris Rufo, Író, aktivista, a Manhattan Intézet vezető munkatársa A „decoupling” és a „friendshoring” az eljövendő globális gazdasági rend jelszavai. Ezek a kifejezések akaratlanul is magukkal hozzák a hidegháború szellemét, ahol az egyébként egységes világ két része állt szemben egymással. A globális politika szereplőinek a stabilitás, a béke és a jólét elérése érdekében ezekkel az új kihívásokkal kell megbirkózniuk – erről értekezik A civilizációk párbeszéde: Izoláció vagy Konnektivitás? címet viselő panelbeszélgetés. Előadók: Dr. Vasif Huseynov, az AIR Center osztályvezetője, az EU és Azerbajdzsán közötti kapcsolatok szakértője

Titus Techera, az American Cinema Foundation ügyvezető igazgatója, kultúrkritikus

Suay Nilhan Acikalin, az Ankara Haci Bayram Veli Egyetem docense, a nemzetközi kapcsolatok szakértője

Amitav Acharya, az American University UNESCO transznacionális kihívások és kormányzás tanszékének vezetője Az MCC Feszt Pass használatával idén is teljessé tehető a fesztivál élménye. Ez magában foglalja az esztergomi vasútállomás és a rendezvény helyszíne közötti ingyenes fesztiváljáratot, a strandfürdőt is lehet majd vele használni, és kedvezményre jogosít az étel-és italárakból is. A fesztivál teljes programja ide kattintva érhető el.