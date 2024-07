Ötven tartalékos kezdi meg az alapkiképzést Szentendrén

Mintegy ötven fiatal kezdi meg hétfőn az egységes alapkiképzést a szentendrei Görgey Artúr laktanyában – mondta el a közmédiának Huszár Ferenc ezredes hétfőn a helyszínen.

A területvédelmi tartalékos katonai szolgálatot vállaló fiatalokkal az adategyeztetést és az orvosi vizsgálatot követően szerződést kötnek, megkapják az egyenruhájukat, felszerelésüket, valamint tájékoztatást kapnak a következő öt hét programjáról – közölte a Magyar Honvédség Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezredének parancsnoka.

Ezalatt alapkatonai képességre tesznek szert a bevonuló fiatalok, akik lőkiképzésen vesznek részt, harcászatot tanulnak, egészségügyi és műszaki ismereteket sajátítanak el. Kapcsolódó területekről is lesz szó, így például katonai alaki fogásokról, hiszen az alapkiképzés végén ünnepélyes katonai esküt tesznek – részletezte Huszár Ferenc.

Az öt hét után mindenki záróvizsgát tesz, ami megmutatja, hogy tudja-e teljesíteni az alapkiképzésen előírt kötelezettségeket.

Az alapkiképzést követően mindenki visszatér a családjához, a munkájához vagy folytatja tanulmányait, ugyanakkor tartalékos katona marad, és az adott területi zászlóaljaknál további felkészítés vár rá. Megismerkednek például a géppuskakezeléssel, távcsövespuska-kezelők lesznek, vagy ha vállalkoznak rá, még aknavető-felkészítést is kaphatnak – említett példákat az ezredes.

Huszár Ferenc az MTI-nek hangsúlyozta, hogy a Magyar Honvédségbe folyamatosan lehet jelentkezni, már online is, ezután pedig a toborzó kollégák fölveszik velük a kapcsolatot.

Havasi Gergő szakaszvezető, aki az MH 2. Sportszázadának tagja és a területvédelmi tartalékos kampány „arca”, a közmédiának nyilatkozva kiemelte:

azért lett területvédelmi tartalékos, mert érezte az elhívást, hogy tegyen valamit a lakóközösségéért, a családjáért és az országáért.

„Ezt úgy tudom megtenni a leghatékonyabban, ha a Magyar Honvédség berkein belül valamelyik állományhoz tartozom. Ezt sportolóként, a területvédelmi tartalékos állomány tagjaként tudom megtenni a legaktívabban, ha szolgálatot vállalok.”

A szakaszvezető kiemelte, hogy számtalan kalandra, élményre számíthatnak a bevonulók amellett, hogy nagyon sok tudást is elsajátítanak. A megszerzett tudást civilként is tudják hasznosítani, „több lesz tőle az ember, saját értékét is tudja növelni” – fűzte hozzá.

Havasi Gergő elmondta azt is, hogy a kampány június 17-i indulása óta már több mint hétszázan jelentkeztek.