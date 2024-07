Trágár kifejezéssel reagált Karácsony Gergely az újraszámlálásra

Trágár kifejezéssel reagált Karácsony Gergely arra az újraszámlálásra, amely megerősítette a győzelmét Budapesten. Borbély Beáta, a Nézőpont Intézet elemzője az M1-en arról beszélt: a főpolgármester a politikai érdekei szerint váltogatta a véleményét az elmúlt hetekben. Amikor neki kedvező döntés született, akkor a magyar bíróság függetlenségét hangoztatta, amikor pedig nem, akkor támadta ugyanezeket a bíróságokat – közölte az M1 Híradó.

A jogi huzavona trágár megfelelőjével reagált Karácsony Gergely a főpolgármester választást övező folyamatra, miután megtudta, hogy az újraszámlálás után is ő lett a nyertes. A szófordulaton az őt kérdező újságíró is megütközött egy pillanatra, Karácsony Gergely azonban azt mondta: szerinte erre nincs jobb szó.

A Telex videójában az alábbi beszélgetés hangzott el:

Karácsony Gergely: Most már vége van ez a jogi izé…basz****, már bocsánat nem tudok szebb szót használni, meg nem is akarok így ezen a napon. Most akkor végre lehet dolgozni.

Riporter: De ez az volt, ahogy fogalmazott, ez egy jogi baszakodás volt?

Karácsony: Hát mi?

Elképesztő kijelentések Karácsonytól, ordenáré módon reagált a győzelmét hozó újraszámlálásra

– írja a Mandiner. A lap megjegyzi: Karácsony Gergely az elmúlt hetekben saját politikai érdekei szerint váltogatta a véleményét a törvényes jogi folyamatról.

Karácsony Gergely június kilencedikén még Budapest Köztársaságról beszélt, miután a Nemzeti Választási Iroda aznap este őt hozta ki győztesként, igaz mindössze 324 szavazattal kapott többet, mint Vitézy Dávid. Karácsony Gergely akkor azt hangoztatta, hogy a voksolás eredménye törvényes és érvényes. Vitézy Dávid azonban jelezte, hogy fellebbez a döntés ellen.

Az LMP-s jelölt arra hivatkozott, hogy még a voksolást lebonyolító Fővárosi Választási Iroda jelzése szerint is számos szavazatot tévesen nyilváníthattak érvénytelennek.

Karácsony Gergely ekkor válaszul szintén jogorvoslattal élt és a korábban általa teljesen szabályosnak ítélt választásról már azt mondta, hogy inkább ismételjék meg. Csakhogy amikor az ismétlést a Kúria elutasította – vagyis továbbra is Karácsony Gergely maradt a főpolgármester – a párbeszédes politikus ismét változtatott a hangnemen és a Kúriát méltatva azt írta: kiáll a döntés mellett.

A Magyar Nemzet úgy fogalmaz: most, amikor Kúria az Alkotmánybíróság kérésérére a rendkívül szoros eredmény miatt végül elrendelte az összes érvényes fővárosi szavazat újraszámolását,

Karácsony Gergely már páros lábbal szállt bele a testületbe, az alkotmánybírákat pedig politikai komisszároknak nevezte.

A Karácsony Gergely nyilatkozatait jellemző napraforgó-politikára hívta fel a figyelmet a Nézőpont Intézet elemzője is az M1-en. Borbély Beáta arra is rámutatott: hiába próbálja a főpolgármester most eladni a győzelmét, a különbség minimálisnak tekinthető, Karácsony Gergelynek pedig a közgyűlésben is nehéz dolga lesz.

„Ha megnézzük, hogy mi vár rá az elkövetkezendő elvileg öt évben, akkor azt mondhatjuk, hogy sok olyan kérdést fog kapni, amire nem igazán tud majd megnyugtató választ adni. Valószínűleg Vitézy Dávidtól is olyan szakmai kérdéseket fog kapni, vagy Szentkirályi Alexandrától, ami megizzaszthatja majd az elkövetkező években és ott van az LMP három képviselője, rájuk sem számíthat minden esetben, a Kutyapárt képviselői és a Tisza-párt emberei” – fogalmazott Borbély Beáta, majd hozzátette: