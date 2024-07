Sivatagi forróság várható, de jégesővel csaphatnak le a zivatarok is

Ma is lesznek olyan pontjai az országnak, ahol órákig 40 fok körül alakul a hőmérséklet.

Érvényben marad a hőségriasztás és a vörös kód is, szombatra pedig a figyelmeztetési szintet is meghaladó UV-B sugárzással kell számolni. Akkora a hőség, hogy az kárt okozott a debreceni repülőtérben, ezért az most nem fogad és nem is indít járatokat.

A HungaroMet a közösségi oldalán arra figyelmeztet, hogy a csúcshőmérséklet általában 34 és 40 fok között várható, de északnyugaton pár fokkal alacsonyabb értékek lesznek jellemzőek, az Alföldön pedig ismét meghaladhatjuk a 40 fokot.

Egyre megterhelőbb a szervezet számára a napok óta tartó, és egyre inkább fokozódó hőség. Egyre bágyadtabbak, ugyanakkor ingerlékenyebbek is lehetünk, így a közlekedésnél is legyünk körültekintőek. Illetve ne felejtsük el nézni a veszélyjelzést, tavon való tartózkodás esetén a tavi viharjelzést is a délután érkező zivatarok miatt.

Délelőtt az északnyugati, nyugati határ közelében egy-egy zivatar előfordulhat. A déli, kora délutáni óráktól kb. Tisza vonalában, Tiszántúlon helyenként, majd délután, este a Dunántúlon, várhatóan késő estétől a középső országrészben is alakulhatnak ki elszórtan zivatarok.

A zivatarokat viharos szél (60-90 km/h, lokálisan egy-egy helyen légzuhatagban > 90 km/h), jégeső (a Tiszántúlon 2 cm alatti, másutt 2-3 cm körüli átmérővel), lokálisan intenzív csapadék (15-25 mm) kísérheti. Elsősorban a Dunántúl kb. északnyugati felében, illetve kisebb részben várhatóan késő estétől az ország északnyugati felében egy-egy heves zivatarra (széllökés > 90 km/h, jégátmérő > 2-3 cm) is van esély felhőszakadás (> 30 mm) kíséretében.